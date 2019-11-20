«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Панарин без очков не уйдут

21 ноября мск в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в Нью-Йорке встретится с «Вашингтоном Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.03.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (21.11.2019)

У “Вашингтона” тяжелейшее расписание. Матч с “Рейнджерс” станет восьмым за 13 суток, что с учётом перелёта может помешать показать свой лучший хоккей. Разумеется, на фоне такого графика стала проявляться определённая нестабильность. За последнее время команда провела два бледных матча, уступив “Аризоне” (3:4 Б) и “Монреалю” (2:5).



Впрочем, в обоих случаях “Кэпиталз” находили в себе силы и правильно реагировали на неудачи. После поражения от “Канадиенс” подопечные Тодда Рирдена добыли две важные победы: сперва дожали действующего финалиста Кубка Стэнли “Бостон” на его льду (3:2 Б), а затем разгромили довольно крепкий “Анахайм” (5:2).



“Утки” вовсю воюют за зону плей-офф, однако победа далась “столичным” даже как-то слишком легко и непринуждённо. Они открыли счёт на первой же минуте, после чего спокойно вели игру, постепенно наращивая преимущество. Уже к 46-й минуте разница в счёте достигла четырёх шайб и интрига окончательно умерла.



“Дакс” смогли пробить Холтби только в большинстве (2+2 в концовке получил Ти Джей Оши), а ещё через пять минут забили и второй гол. На этом их достижения завершились, снятие вратаря позволило хозяевам забросить пятую шайбу и закрепиться на первом месте в НХЛ. Сейчас у “Кэпс” 36 очков в 23 встречах.



“Рейнджерс” здорово начали ноябрь и приблизились к топ-8 Восточной конференции, однако затем потерпели два поражения подряд. 3:9 от “Тампы” вопросов не вызывают — “молнии” нестабильны, но когда они ловят кураж, то способны накидать полную авоську кому угодно. А вот 3:4 с “Флоридой” расстраивают даже сильнее.



“Синерубашечники” по потерянным очкам находятся рядом с зоной плей-офф, но оставаться с пустыми руками в матчах, где игра даётся, — это самый верный способ выбыть из борьбы за кубковую восьмёрку уже через пару месяцев. Тем более если в соперниках прямой конкурент, находящийся на границе зоны плей-офф.



“Рейнджерс” вели по ходу матча со счётом 3:2. Однако тут же позволили “Пантерз” отыграться, а вскоре пропустили и четвёртую шайбу. На спасение у них оставалось около 22 минут, но ничего не вышло. Не помогли ни удаления хозяев, ни увеличение айстайма лидеров. Панарин и Строум отбегали по 28 минут.



Ситуация продолжает ухудшаться, так что особого выбора нет. “Нью-Йорку” нужно набрать очки в домашнем поединке с лучшей командой лиги. Какие-то козыри, конечно, имеются. Прежде всего, своя площадка. Во вторую очередь — свежесть. Подопечные Дэвида Куинна не выходили на лёд с 17 ноября, а “Вашингтон” проведёт восьмой матч за 13 суток.



“Кэпиталз” будет сложно выдать ровные 60 минут без спадов, а потому шансы у хозяев появятся. Но тут всё решит игра в обороне. Если “Рейнджерс” вновь будут легко отдавать нажитое непосильным трудом, то останутся с пустыми руками, ведь атакующий потенциал “столичных” крайне высок.



Семь предыдущих очных встреч остались за “Вашингтоном”, а в основное время “Кэпс” не проигрывали своему ближайшему сопернику на протяжении 11 матчей. Пожалуй, Х2 + ТБ 5,5 шайбы за 2.25 смотрится нормально. Забивают обе команды достаточно, при этом проблемы хозяев в защите никуда не деваются с начала сезона. Свои 3-4 шайбы гости наверняка забьют.

Второй вариант — обе забьют во втором периоде за 2.10. Мотивация проста — оба клуба наиболее результативны именно на этом отрезке. У “Вашингтона” 31 шайба во вторых 20-минутках, у “Рейнджерс” — 21 при 29 пропущенных. Ближняя скамейка и усталость “столичных” должны помочь хозяевам отличиться.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Семь предыдущих очных встреч остались за “Вашингтоном”, а в основное время “Кэпс” не проигрывали своему ближайшему сопернику на протяжении 11 матчей. Пожалуй, Х2 + ТБ 5,5 шайбы за 2.25 смотрится нормально. Забивают обе команды достаточно, при этом проблемы хозяев в защите никуда не деваются с начала сезона. 3-4 шайбы гости наверняка забьют.



Ставка №1: “Вашингтон” не проиграет + тотал больше 5,5 шайбы за 2.25.



Ставка №2: обе забьют во втором периоде за 2.10.