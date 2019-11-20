«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: играем против котировок букмекеров

22 ноября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске в матче 17-го тура РПЛ «Тамбов» примет «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают «железнодорожников» фаворитами поединка. Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 1.92. Победа «волков» оценена аналитиками коэффициентом 4.44. Специалисты ожидают низкую результативность. Тотал меньше 2,5 идёт за 1.66.

Прогноз матча «Тамбов» — «Локомотив» (22.11.2019)

Тяжёлый график и короткая «скамейка» сказались на результатах «Локомотива» осенью. В некоторых матчах Юрий Сёмин практически не использовал резерв, основа устала, поэтому «железнодорожники» позволили «Зениту» оторваться. Впрочем, красно-зелёные сохраняют вторую позицию в РПЛ и борьба за золото ещё не завершена.



«Тамбов» эмоционально раскрепостился после смены наставника и выдал фантастическую серию для аутсайдера РПЛ. Если за 13 матчей под руководством Григоряна «волки» набрали лишь восемь очков, то в трёх поединках с Сергеем Первушиным взяли максимально возможные девять баллов и покинули зону вылета.



В ближайшем матче эксперты отдают предпочтение «Локомотиву». Да, «железнодорожники» выступят на выезде, но и для «Тамбова» встречу сложно назвать домашней. «Волки» вынуждены играть на «Мордовия Арене», поэтому коэффициент чуть ниже двойки на викторию красно-зелёных выглядит обоснованно.



От ставок на классических исход в данном поединке лучше воздержаться. После игр сборных у больших клубов частенько возникают проблемы из-за разной формы лидеров и вынужденного перестроения от одной схемы и задач к другим реалиям. В обычных условиях «Локомотив» смотрится гораздо сильнее «Тамбова», но у «железнодорожников» серия без побед достигла уже пяти официальных матчей.



Букмекеры ожидают низкую результативность, и мы можем сыграть против экспертов. Тотал больше 2 доступен за 1.72. Это предложение привлекает относительной безопасностью. Хотя бы пару мячей соперники сообразят практически наверняка, что гарантирует нам возврат, а следующий гол уже принесёт прибыль.



В первом круге «Локомотив» на своём поле одолел «Тамбов» со счётом 2:1, но и это ещё не всё. Последний на данный момент матч с участием «железнодорожников», в котором забито меньше двух мячей, датирован сентябрём. Сами «волки» 4 августа уступили 0:1 «Арсеналу», а во всех последующих поединках голов было больше.

Если говорить о результатах «Тамбова» начиная с октября, то здесь только верховые матчи: 1:2 от «Рубина» и «Урала», 3:0 с «Уфой», по 2:1 с «Сочи» и «Ростовом». «Локомотив» на том же отрезке провёл восемь официальных поединков: в четырёх играх было забито по два гола, а в оставшихся по три. Вся статистика намекает на то, что шансы на убыток минимальны.

Ставка на матч «Тамбов» — «Локомотив»

От матча «Тамбов» — «Локомотив» букмекеры ожидают низкую результативность, что позволяет нам за коэффициент 1.72 взять тотал больше 2. Начиная с октября, в поединках с участием «волков» и «железнодорожников» забивалось не меньше двух голов, а в первом круге коллектив Юрия Сёмина в очном противостоянии выиграл со счётом 2:1. Возврат практически гарантирован, но есть и неплохие шансы на прибыль.



Ставка: тотал больше 2 за 1.72.

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