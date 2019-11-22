«Милан» — «Наполи». Прогноз: Анчелотти не сможет победить на «Сан-Сиро»

23 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии “Милан” на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане встретится с “Наполи”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу “партенопейцев” можно с коэффициентом 2.28.

Анализ матча «Милан» — «Наполи» (23.11.2019)

“Милан” всё сильнее вязнет в болоте нижней части турнирной таблицы. Смена тренера ожидаемо не привела к быстрому улучшению результатов, потому что проблемы клуба гораздо глубже и серьёзнее. В пяти матчах при Стефано Пиоли одержана лишь одна победа при одной ничьей и трёх поражениях.



Да и той победой гордиться довольно трудно. Россонери с горем пополам задушили несчастный СПАЛ (1:0) на своём поле, хотя качество футбола оказалось крайне низким. Смотреть на такую игру было трудно. Ещё одно очко удалось набрать в домашнем матче с “Лечче” (2:2): аутсайдер спасся на 92-й минуте.

Всё остальное — мимо кассы. Три поражения от крепких соперников с разницей в один мяч: 1:2 с “Ромой”, 1:2 с “Лацио” и 0:1 с “Ювентусом”. Тем не менее ставить крест на миланцах рановато. Они действительно испытывают чудовищные проблемы в позиционном нападении, но вторым номером играют вполне неплохо.



На пространстве они способны довести контратаку до ума и создать опасный момент. Строго говоря, “Милану” очень не повезло остаться без очков в трёх матчах с сильными командами. Они смотрелись даже лучше “Ромы”, только в концовке упустили ничью с “Лацио” и оказали более чем достойное сопротивление “Ювентусу”.



Пожалуй, подопечные Стефано Пиоли на этом отрезке наиграли на два-четыре очка. Однако слабая реализация, элементарные ошибки в обороне и пропущенные голы после 75-й минуты сыграли свою роль. Тем не менее котировки букмекеров вызывают некоторые вопросы, так как “Наполи” сейчас явно переживает непростой период.



На фоне скандалов, конфликтов и угроз неаполитанцы в последних восьми играх чемпионата Италии выиграли всего дважды. У худшего клуба Серии А “Брешии” (2:1) и середняка “Вероны” (2:0). В четырёх последних матчах турнира команда не знает побед, а на чужом поле она и вовсе не выигрывала аж с сентября (4:1 со скромным “Лечче”).



У “Наполи” короткая «скамейка» и минимум возможностей для замен без потери в качестве, а потому игра на два фронта стала большим испытанием. «Партенопейцы» продолжают терять очки и уже откатились на седьмое место в таблице, но всё равно считаются фаворитом в выездном матче на “Сан-Сиро”.



Согласиться с таким раскладом мы не можем, а потому проверим 1Х за 1.71. Хозяева явно не добрали очков в минувших турах, в какой-то момент удача повернётся к ним лицом. Защита “Наполи” не впечатляет, да и первая встреча после международной паузы традиционно чревата сюрпризами. Думаем, россонери по силам зацепиться за очки.

Ставки на матч «Милан» — «Наполи»

На фоне скандалов, конфликтов и угроз неаполитанцы в последних восьми играх чемпионата Италии выиграли всего дважды. У худшего клуба Серии А “Брешии” (2:1) и середняка “Вероны” (2:0). В четырёх последних матчах турнира команда не знает побед, а на чужом поле она и вовсе не выигрывала аж с сентября (4:1 со скромным “Лечче”). Возьмём 1Х за 1.71.



Ставка: “Милан” не проиграет за 1.71.