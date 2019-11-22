«Динамо» — «Ростов». Прогноз: обмена ударами в Москве ждать не стоит

23 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в матче 17-го тура РПЛ «Динамо» примет «Ростов». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты считают бело-голубых фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Кирилла Новикова в букмекерских конторах можно за 2.44. Победа коллектива Валерия Карпина оценена аналитиками коэффициентом 3.12.

Прогноз матча «Динамо» — «Ростов» (23.11.2019)

В первом круге РПЛ «Ростов» и «Динамо» запомнились болельщикам и специалистам абсолютно противоположными достижениями, если говорить о возможностях и результатах. Команда Валерия Карпина выжала из себя практически максимум, а бело-голубые, несмотря на солидные траты на трансферном рынке, плелись в опасной близости от зоны вылета.



Перед паузой на матчи сборных многое изменилось. В прессу просочились слухи о долгах «Ростова», Карпин не выставил всех сильнейших на кубковый поединок со «Спартаком», и карма словно наказала южан. Жёлто-синие упустили победу над «Краснодаром», а затем умудрились проиграть в гостях «Тамбову».

«Динамо» после смены тренера улучшило свои результаты. Под руководством Кирилла Новикова у бело-голубых две победы и столько же ничьих без единого поражения. Шунин вышел в основе за сборную России и обрёл дополнительную уверенность в своих силах. Неудивительно, что котировки букмекеров сместились в сторону хозяев.



Эксперты считают фаворитом «Динамо», хотя в первом круге «Ростов» разгромил бело-голубых со счётом 3:0. Победа хозяев доступна за коэффициент 2.44, но мы воздержимся от ставок на классический исход. Сложно сказать в каком состоянии находятся оба клуба из-за продолжительной паузы. В такой ситуации логичнее довериться статистике.



За коэффициент 1.89 мы сделаем ставку на то, что хотя бы одна из команд не сумеет отличиться. Перед паузой на сборные «Ростов» много пропускал и направление работы Валерия Карпина в перерыве очевидно. Жёлто-синие постараются максимально надёжно действовать сзади. «Динамо» постепенно приходит к необходимому балансу. Вблизи своих ворот у Шунина и компании проблемы возникают не часто, но не всегда хватает креатива впереди.



В шести последних матчах между «Динамо» и «Ростовом» зафиксированы следующие результаты: две ничьи по 0:0, 4:0 и 2:0 в пользу бело-голубых, а также пара побед жёлто-синих 3:0 и 1:0. Цена ошибки в предстоящем поединке невероятно высока, поэтому соперники постараются не увлекаться наступлением большими силами.



К низкой результативности располагает и погода. В Москве в субботу ожидается отрицательная температура, а созидать в таких условиях удовольствие не из приятных. Если одна из команд сумеет открыть счёт, то затем сядет в глухую оборону. «Динамо» и «Ростов» неубедительны в позиционном нападении, поэтому первый мяч может стать и победным.

Ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

В шести последних матчах между «Динамо» и «Ростовом» зафиксированы следующие результаты: две ничьи по 0:0, 4:0 и 2:0 в пользу бело-голубых, а также пара побед жёлто-синих 3:0 и 1:0. За коэффициент 1.89 мы сделаем ставку на то, что хотя бы одна из команд не сумеет отличиться. Холодная Москва ещё больше снизит шансы на обоюдоострый футбол.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.89.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.