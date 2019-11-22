«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: баски пробьют Куртуа на «Сантьяго Бернабеу»

23 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании “Реал” на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретится с “Реалом Сосьедад”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Зинедина Зидана можно с коэффициентом 1.40.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» (23.11.2019)

“Реал” крепко провёл заключительный отрезок перед паузой на матчи сборных. В Лиге чемпионов одержаны две сухие победы над “Галатасараем”, которые фактически сняли вопрос о выходе в плей-офф. После четырёх туров группового этапа испанский клуб занимает второе место, опережая ближайшего преследователя на пять очков.



В чемпионате Испании дела тоже идут неплохо. В трёх предыдущих турах набрано семь очков. Две разгромные победы (5:0 с “Леганесом” и 4:0 с “Эйбаром”), а также обидная ничья с “Бетисом” (0:0). Мадридцы полностью превзошли соперника, однако не смогли победить из-за слабой реализации и сомнительного судейства.



Впрочем, даже этого хватило для того, чтобы не отпустить “Барселону”. На данный момент “Королевский клуб” делит первое место в таблице чемпионата Испании с каталонцами, набрав 25 очков в 12 поединках. “Атлетико” с “Севильей” отстают на один балл, но они провели на одну игру больше.



“Реал Сосьедад” замыкает группу лидеров: 23 очка в 13 матчах, пятое место в Примере. Баски могли бы находиться вровень с “Барселоной” и “Реалом”, однако в родных стенах упустили победу над худшим клубом лиги “Леганесом” (1:1). Они имели полное преимущество (5-2 по ударам в створ, 5-1 по угловым, 66 на 34 по проценту владения мячом), но не сумели дожать противника.



Тем не менее, подопечные Иманола Альгуасиля сейчас хороши. Фактор своего поля, конечно, поможет мадридцам, и всё же переоценивать его значимость не стоит. Бело-голубые в массовом сознании по инерции считаются домашней командой, вот только реальность выглядит немного иначе. Судите сами.



Во-первых, на данный момент баски набрали на выезде даже больше очков (13), чем на своём поле (10). Во-вторых, они лидируют в чемпионате Испании по количеству баллов, набранных в гостях: четыре победы из семи возможных при разнице мячей 10-8. По потерянным очкам их опережает “Реал” (11 при одной игре в запасе), но это уже детали.



С учётом фактора первой игры после международной паузы, которая по умолчанию богата на сюрпризы, фаворита вряд ли ожидает лёгкая прогулка. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1,5) за 1.86 и ИТБ 1 мяча “Реала Сосьедад” за 2.16. В последнее время “сливочные” постоянно пропускают от басков.

В четырёх предыдущих очных встречах “Реал Сосьедад” забил мадридцам восемь раз (3:1, 2:0, 2:5 и 1:3), а в минувшем сезоне и вовсе забрал оба матча. Шансы хозяев действительно повыше, но без борьбы клуб из Сан-Себастьяна сдаваться не привык. В 13 турах он лишь раз ушёл с поля без забитых голов. Было это ещё в августе, в Бильбао (0:2).

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

“Реал Сосьедад” набрал на выезде уже 13 очков — лучший показатель сезона в Примере. С учётом фактора первой игры после международной паузы, фаворита вряд ли ожидает лёгкая прогулка. В четырёх предыдущих очных встречах “Реал Сосьедад” забил мадридцам восемь раз (3:1, 2:0, 2:5 и 1:3), а в минувшем сезоне и вовсе забрал оба матча. Проверим ИТБ 1 мяча гостей за 2.16.



Ставка: ИТБ 1 мяча “Реала Сосьедад” за 2.16.