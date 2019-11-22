«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз: Эмери прервёт неудачную серию

Если «Арсенал» дома не разберётся с явным аутсайдером, то Эмери может паковать чемоданы.

23 ноября на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Саутгемптон». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом «канониров». Сделать ставку на команду Унаи Эмери в букмекерских конторах можно за 1.49. Победа «святых» оценивается аналитиками коэффициентом 6.75.

Прогноз матча «Арсенал» — «Саутгемптон» (23.11.2019)

«Арсенал» уже который год подряд разочаровывает своих болельщиков, и в различных СМИ время от времени появляется информация об увольнении Унаи Эмери. Одно можно сказать точно: пост главного тренера «канониров» не займёт Жозе Моуриньо, так как португалец уже работает в «Тоттенхэме».

«Арсенал» имел шанс выйти в следующий раунд Кубка английской лиги, но уступил по пенальти на «Энфилде». «Канониры» идут на первом месте в группе в Лиге Европы, однако главная проблема для лондонского клуба – это результаты в Премьер-лиге. Команда Унаи Эмери отстаёт от зоны Лиги чемпионов уже на восемь очков.

Ближайшим соперником «Арсенала» станет «Саутгемптон», который забыл, что такое победа. У «святых» лишь одно очко за семь последних матчей и унизительное поражение 0:9 от «Лестера». Многое можно списать на суровый календарь: помимо «лис» на указанном отрезке коллектив Ральфа Хазенхюттеля соперничал с «Тоттенхэмом», «Челси» и «Манчестер Сити».

В ближайшем поединке букмекеры считают фаворитом «Арсенал». «Канониры» выступят на своём поле против одной из худших команд лиги, поэтому котировки экспертов обоснованы. С другой стороны, команда Унаи Эмери в рамках Премьер-лиги не побеждает уже на протяжении четырёх матчей.

Чистая виктория хозяев идёт за 1.49, придётся рисковать. За коэффициент 2.24 мы сделаем ставку на фору «-1,5» на «Арсенал». Статистика целиком и полностью против нас. У «канониров» только четыре победы за 12 туров при том, что в каждом случае итоговая разница в счёте была минимальной.

Команда Унаи Эмери ещё ни разу в нынешнем сезоне Премьер-лиги не выиграла в два мяча или более, но любая серия рано или поздно должна прерваться. Согласитесь, «Арсенал» всё ещё остаётся если не топ-клубом, то хотя бы коллективом из второго эшелона. По уровню мастерства футболисты «канониров» существенно превосходят соперников из «Саутгемптона».

Пусть у «Арсенала» множество проблем, но и у «святых» хватает трудностей. У «Саутгемптона» одна из худших оборон, а нападение даёт в среднем меньше гола за игру. Неудачная серия «канониров» слишком затянулась, и в подобных ситуациях классную команду нередко прорывает. К тому же, Унаи Эмери получил столь необходимую паузу для внесения корректив.

В прошлом сезоне «Арсенал» на своём поле одолел «Саутгемптон» со счётом 2:0, поэтому уверенные победы в очных противостояниях для «канониров» не в новинку. Ральф Хазенхюттель находится на грани отставки, все футболисты у «святых» в строю, но чудовищные ошибки регулярно сказываются на результате.

По показателю ожидаемых очков xPTS «Саутгемптон» должен иметь в своём активе не 8 баллов, а 13 или 14. По демонстрируемому уровню футбола «святые» не находятся на самом дне, однако проблемы разного свойства приводят к постоянным осечкам. «Арсенал» обладает всеми ресурсами, чтобы после паузы уверенно одолеть аутсайдера на глазах у своих фанатов.

Ставка на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»

У «Арсенала» в нынешнем сезоне Премьер-лиги только четыре победы, и во всех случаях разница в счёте была минимальной. Рано или поздно данная серия должна прерваться. «Саутгемптон» находится в зоне вылета и в последних семи матчах набрал лишь одно очко. «Канониры» получают идеальную возможность одолеть соперника с запасом, поэтому за коэффициент 2.24 мы поставим на команду Унаи Эмери с форой «-1,5».

Ставка: победа «Арсенала» с форой «-1,5» с коэффициентом 2.24.

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