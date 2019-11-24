«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз: проверяем коэффициент 3.60 в матче АПЛ

25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Дина Смита можно с коэффициентом 2.12.

Анализ матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» (25.11.2019)

«Астон Вилла» в последнее время сбавила ход, потерпев три поражения кряду. Тем не менее, говорить о каком-то спаде трудно: в первую очередь виноват календарь, ведь в целом команда выглядела достойно. Ноль очков в матчах с «Манчестер Сити» (0:3), «Ливерпулем» (1:2) и «Вулверхэмптоном» (1:2) — это грустно, но ожидаемо.

«Львы» сильно провели первый тайм на «Этихаде», оказав достойное сопротивление подопечным Хосепа Гвардиолы. Фаворит в итоге всё равно взял свои три очка, хотя как минимум на один гол гости точно наиграли. Не повезло — несколько отличных спасений выдал Эдерсон, также было попадание в штангу.

С «Ливерпулем» получилось ещё обиднее. Бирмингемцы лидировали больше часа, а в итоге остались ни с чем: на 87-й минуте отличился Эндрю Робертсон, а на 94-й минуте Садио Мане принёс мерсисайдцам победу. «Астон Вилла» вновь заслуживала большего, но немного наивно рассчитывать на набор очков и позволить действующему победителю Лиги чемпионов дважды пробить головой в концовке с убойных позиций.

Уже после международной паузы случилась третья неудача, на этот раз в гостях у крепкого «Вулверхэмптона». Игра была довольно близкой, но «волки» создали больше остроты и победу заслужили. Так что «Астон Вилла» действительно идёт рядом с зоной вылета, однако упрекать её не в чем. Она просто проиграла более классным соперникам, заставив каждого из них потрудиться.

Следующий соперник новичка АПЛ — «Ньюкасл», который предыдущий месяц провёл неожиданно бодро и набрал 10 очков в пяти турах при не самом простом календаре. От рук подопечных Стива Брюса пострадали «Манчестер Юнайтед» (1:0), деградирующий «Вест Хэм» (3:2) и крепкий «Борнмут» (2:1).

Также «сороки» зацепили домашнюю ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1, причём «волки» отыгрались только за 20 минут до финального свистка) и навязали борьбу мощному «Челси» (0:1). Синие с трудом победили на «Стэмфорд Бридж», забив единственный мяч на 73-й минуте. Их преимущество было подавляющим, но гости долгое время держали удар.

И вроде бы считать в такой ситуации «Астон Виллу» фаворитом нелегко. «Ньюкасл» действительно набрал отличный ход, да и вообще в нынешнем десятилетии традиционно удачно играет со «львами». Но есть проблема: гости точно не смогут рассчитывать на двух основных центральных защитников, Джамала Ласселса и Фабиана Шёра.

Этот фактор рискует оказаться ключевым, всё же играть на выезде с экспериментальным центром обороны по умолчанию трудно. Шансы «сорок» отыграть на «ноль» в таких условиях кажутся минимальными, так что даже ничья станет для них хорошим результатом. Скорее всего, Стив Брюс вновь выставит трёх центральных защитников и постарается сыграть максимально строго.

Пожалуй, рассчитывать на быстрый гол при таких вводных данных не приходится, а основным источником остроты наверняка станут стандарты и дальние удары. По крайней мере поначалу. Возьмём две ставки — «гол в первые 28 минут — нет» за 2.30 и ничья за 3.60. «Ньюкасл» чуть сильнее, но кадровые проблемы и фактор чужого поля сводят это преимущество на нет.

Ставки на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»

Гости точно не смогут рассчитывать на двух основных центральных защитников, Джамала Ласселса и Фабиана Шёра. Этот фактор рискует оказаться ключевым. Шансы «сорок» отыграть на «ноль» в таких условиях кажутся минимальными, так что даже ничья станет для них хорошим результатом. Скорее всего, Стив Брюс вновь выставит трёх центральных защитников и постарается сыграть максимально строго.

Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.30.

Ставка №2: ничья за 3.60.