«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе

26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Байер» из Леверкузена. Встреча начнётся в 20:55 мск. Эксперты считают «фармацевтов» фаворитом поединка. Сделать ставку на немецкий клуб в букмекерских конторах можно за 2.18. Победа команды Юрия Сёмина оценивается аналитиками коэффициентом 3.5. Тотал больше 2,5 доступен за 1.91.

Прогноз матча «Локомотив» — «Байер» (26.11.2019)

«Локомотив» преодолел полосу неудач и наконец-то добился победы в официальном матче. Два подряд обидных поражения от «Ювентуса» и три встречи без викторий в рамках РПЛ серьёзно ударили по амбициям «железнодорожников», однако красно-зелёные всё ещё в игре.



Да, у Юрия Сёмина короткая обойма и тяжёлый график, но три очка в поединке с «Тамбовом» должны вселить в команду дополнительную уверенность перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов. «Локомотив» на своём поле примет «Байер», и хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы на третью строчку в группе D.



После четырёх туров в Лиге чемпионов у «Локомотива» и «Байера» по три балла, но у «железнодорожников» преимущество в личных встречах. Именно против «фармацевтов» красно-зелёные набрали пока единственные очки. Потенциальная ничья может оказаться на руку хозяевам, однако здесь слишком многое зависит от двух других фаворитов квартета D.



В заключительном туре «Локомотив» на выезде сразится с «Атлетико», а «Байер» дома примет «Ювентус». Даже второй состав «старой синьоры» способен одолеть «фармацевтов» на выезде, однако немцы постараются выжать из себя максимум при поддержке фанатов. «Железнодорожникам» в Мадриде предстоит тяжёлый матч при любых обстоятельствах.



В ближайшем матче эксперты отдают предпочтение гостям, что позволяем нам взять 1Х на «Локомотив» за приличный коэффициент 1.78. Другой любопытной ставкой видится индивидуальный тотал «железнодорожников» больше 1 за 1.85. В пользу красно-зелёных говорит достаточно факторов.



У «Локомотива» психологическое преимущество из-за победы в Леверкузене. Также за «железнодорожников» фактор своего поля, отрицательная температура в Москве и лишний день отдыха по сравнению с «Байером». «Фармацевты» в субботу в рамках Бундеслиги не смогли дома дожать «Фрайбург» и занимают лишь девятую строчку во внутреннем первенстве.



По возможностям и потенциалу «Байер» при самых оптимистичных оценках – это четвёртая команда Германии после «Баварии», «Боруссии» и «РБ Лейпциг». «Фармацевты» идут во втором эшелоне Бундеслиги и не представляют из себя европейского гранда, которому «Локомотив» должен проигрывать на своём поле.



В обоих поединках с «Ювентусом» «железнодорожники» были близки к набору очков. Да, красно-зелёные остались с «баранкой» по итогам спаренных матчей со «старой синьорой», но футболисты «Локомотива» получили бесценный опыт, который пригодится уже во вторник. Для команды Юрия Сёмина предстоящая встреча станет чуть ли не решающей за всю осень, настрой у хозяев будет максимально боевым.



Петер Бош не умеет играть с российскими клубами. Голландский специалист получил от «Ростова» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, когда возглавлял «Аякс», а уже с «Байером» вылетел из Лиги Европы от «Краснодара» и уступил в первом круге «Локомотиву» 1:2. За пять предыдущих матчей против представителей РПЛ у именитого тренера ни одной победы. Юрий Сёмин постарается продолжить эту серию.

Также отметим, что оборона у «Байера» регулярно допускает ошибки, а «Локомотив» частенько забивал голы даже в неудачных по результату поединках. «Железнодорожники» отличились в обоих матчах с «Ювентусом», поэтому защита «фармацевтов» не должна справиться с порывом хозяев.

Ставки на матч «Локомотив» — «Байер»

Петер Бош за пять матчей с российскими клубами получил два поражения и три ничьи. «Локомотив» выступит дома. У «железнодорожников» преимущество в виде лишнего дня отдыха, поддержки трибун и холодной погоды. За коэффициент 1.78 мы возьмём 1Х на хозяев, а за 1.85 сделаем ставку на индивидуальный тотал команды Юрия Сёмина больше 1. Если красно-зелёные смогли дважды забить «Ювентусу», то и «Байер» не уедет из Москвы сухим.



Ставка №1: «Локомотив» не проиграет с коэффициентом 1.78.



Ставка №2: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 с коэффициентом 1.85

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