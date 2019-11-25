«Тоттенхэм» — «Олимпиакос». Прогноз: Вальбуэна не даст Моуринью сыграть на ноль

26 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов “Тоттенхэм” в Лондоне встретится с “Олимпиакосом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.32.

Анализ матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Олимпиакос» (26.11.2019)

Первый матч Жозе Моуринью на новом месте получился противоречивым, но всё же положительным. “Тоттенхэм” обыграл “Вест Хэм” со счётом 3:2. Сильно провёл первый час игры и довёл преимущество до трёх мячей, после чего заметно сбавил обороты и в итоге позволил сопернику дойти до напряжённой концовки.



Впрочем, итоговая победа “шпор” абсолютно заслуженна. Они создали заметно больше остроты. Если бы не давние проблемы с реализацией выходов один на один, “молотобойцы” вполне могли бы получить пять-шесть голов. Но и так неплохо: ТТХ наконец-то выиграл на чужом поле и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы.



В Лиге чемпионов дела обстоят здорово. В группе В расклад полностью понятен: “Бавария” набрала 12 очков в четырёх турах и вряд ли отдаст кому-то первое место, “Тоттенхэм” имеет в активе семь баллов и спокойно идёт вторым, а “Црвена Звезда” (3) и “Олимпиакос” (1) разыграют путёвку в Лигу Европы.



Для выхода в плей-офф английскому клубу достаточно просто победить греков на своём поле. Если не получится, ничего страшного не произойдёт, ведь “Црвене Звезде” предстоит встреча с “Баварией”. Конечно, в Белграде сербы традиционно опасны, но всё же поверить в победу над действующим чемпионом Германии довольно сложно.



Словом, на “шпор” не давит ответственность. Шансы зацепиться за первое место минимальны, но и ниже второго упасть крайне сложно. Беречь силы и проводить широкую ротацию состава Моуринью вряд ли станет: он только пришёл в клуб, а потому каждая победа имеет особое значение.



Кроме того, следующий матч лондонцы также проведут на своём поле. 30 ноября им предстоит поединок против “Борнмута”. Никаких перелётов и 4,5 дня отдыха — вполне комфортный график для АПЛ. Поэтому будем исходить из того, что тренерский штаб совершит не более двух-трёх перестановок в стартовом составе.



“Олимпиакос” в еврокубках подавляющее количество очков берёт на своём поле. На выезде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов греки потерпели два поражения с общим счётом 1:5. С “Црвеной Звездой” произошёл несчастный случай: они открыли счёт, но остались вдесятером на исходе часа игры и пропустили за оставшееся время трижды.



В Мюнхене результат оказался более чем достойным (0:2), хотя по факту “Бавария” полностью контролировала игру и обошлась без разгрома только из-за ужасной реализации и нескольких отличных сейвов вратаря “Олимпиакоса”. Достаточно посмотреть на статистику — 27-3 по ударам, 11-0 по попаданиям в створ, 14-1 по угловым.



Сомневаться в победе “Тоттенхэма” нелегко, но даже П1 с форой (-1,5) идёт за довольно скромный коэффициент 1.92. Англичане только-только сменили тренера и, судя по поединку с “Вест Хэмом”, пока не готовы показывать цельный футбол и обходиться без спадов. Рискнём и проверим гол “Олимпиакоса” во втором тайме за 2.55.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов греки с учётом квалификации забили 18 мячей, 13 из них — после перерыва. Защита у ТТХ по-прежнему не впечатляет, так что свои 3-4 момента гости наверняка получат. Вариант попроще — “обе забьют” за 1.81. Атака у англичан в порядке, а потому с результативностью проблемы вряд ли возникнут.

Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»

Англичане только-только сменили тренера и, судя по поединку с “Вест Хэмом”, пока не готовы показывать цельный футбол и обходиться без спадов. Рискнём проверить гол “Олимпиакоса” во втором тайме за 2.55. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов греки с учётом квалификации забили 18 мячей, 13 из них — после перерыва.



Ставка: гол “Олимпиакоса” во втором тайме за 2.55.