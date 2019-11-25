«Црвена Звезда» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Коман покажут класс в Сербии

26 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов “Црвена Звезда” в Белграде встретится с “Баварией”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу немецкого клуба можно с коэффициентом 1.28.

Анализ матча «Црвена Звезда» — «Бавария» (26.11.2019)

“Бавария” максимально оперативно решила вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов и теперь может играть в своё удовольствие. Немецкий клуб вне зависимости от результата параллельного матча гарантирует себе первое место в квартете В, если не проиграет в Белграде. Поводов для сомнений в этом немного.



“Црвена Звезда” с огромным трудом протиснулась в групповую стадию, выполнив основную задачу. А теперь сохраняет хорошие шансы на выход в евровесну. Судьба путёвки в Лигу Европы решится в шестом туре, когда сербы отправятся в гости к “Олимпиакосу”. Тот поединок действительно будет для них ключевым.



На фоне топ-клубов красно-белые выглядят откровенно печально. Слишком уж велика разница в индивидуальном мастерстве. В трёх встречах с “Баварией” и “Тоттенхэмом” случились три поражения с общим счётом 0:12. Исчерпывающие цифры, которые не нуждаются в дополнительных пояснениях.



“Шпоры” вообще не встретили никакого сопротивления: 5:0 на своём поле и 4:0 на выезде. С “Баварией” было лучше по счёту (0:3), но не лучше по содержанию. Мюнхенцы полностью контролировали игру и не отгрузили сопернику шесть-семь мячей только из-за слабой реализации, а также классного перформанса вратаря. 11-0 по ударам в створ, 14-2 по угловым, 73-27 по проценту владению мячом.



На своём поле “Црвена Звезда”, разумеется, опаснее, но переоценивать её силу не стоит. Даже единственная победа на групповом этапе во многом получилась случайной. “Олимпиакос” открыл счёт и сдерживал атаки гостей, однако остался в меньшинстве на 57-й минуте. И за оставшееся время пропустил трижды.



У “Баварии” 30 ноября важная игра в Бундеслиге с “Байером”. Впрочем, 4,5 дня на восстановление — это вполне нормально по меркам топ-клуба, который привык к плотному графику. Тренерский штаб наверняка произведёт несколько перестановок в составе, но не более того. Ханс-Дитер Флик только-только избавился от приставки “и.о.”, в такой ситуации каждая победа особенно ценна.



Какого-то чудовищного разгрома мы не ожидаем, но свои три-четыре мяча немцы наверняка забьют. Огромная разница в уровне таланта позволяет. Команда явно набрала ход, оформив два подряд разгрома в Бундеслиге. Дортмундская “Боруссия” и “Фортуна” уже получили от “Баварии” по 4:0.

Белградцы рискуют продолжить этот ряд и стать очередной жертвой разбушевавшихся мюнхенцев. П2 с форой (-2) идёт за 2.20 и полностью нас устраивает. Второй вариант — гол в первые 15 минут за 2.60. “Бавария” после отставки Нико Ковача повадилась забивать в дебюте. Наверняка гости постараются побыстрее добыть преимущество, чтобы в дальнейшем не тратить лишние силы.

Ставки на матч «Црвена Звезда» — «Бавария»

В трёх встречах с “Баварией” и “Тоттенхэмом” сербы потерпели три поражения с общим счётом 0:12. Дортмундская “Боруссия” и “Фортуна” уже получили от “Баварии” по 4:0. Белградцы рискуют продолжить этот ряд и стать очередной жертвой разбушевавшихся мюнхенцев. Возьмём П2 с форой (-2) за 2.20.



Ставка №1: победа “Баварии” с форой (-2) за 2.20.



Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.60.