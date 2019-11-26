«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз: «Энфилд» не остановит команду Анчелотти

27 ноября «Ливерпуль» на «Энфилде» примет итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.43. Победа неаполитанцев оценивается аналитиками коэффициентом 7.9. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.57.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Наполи» (27.11.2019)

«Ливерпуль» в статусе лучшей команды Европы продолжает победную поступь в двух наиболее важных и конкурентных турнирах. В рамках английской Премьер-лиги красные идут по сумасшедшему графику. Парни Юргена Клоппа набрали 37 очков по итогам 13 матчей и уже на приличную дистанцию оторвались от преследователей.



В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» также полный порядок с результатами. Первая строчка в группе Е и практически гарантированный выход в плей-офф позволяют Юргену Клоппу применить ротацию. Впрочем, ближайшим соперником красных станет «Наполи», способный преподнести сюрприз.

В Серии А у неаполитанцев наступила серия неудач. В пяти подряд матчах во внутреннем первенстве коллектив Карло Анчелотти не одерживает победы, да ещё и с «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов «Наполи» сыграл вничью на своём поле. С таким багажом приезжать на «Энфилд» крайне опасно, о чём свидетельствуют котировки букмекеров.



По мнению экспертов, «Ливерпуль» считается явным фаворитом. Чистая победа красных идёт за 1.43, и даже фора «-1,5» доступна за коэффициент 2.1. Всё же «Наполи» — это команда с приличным подбором исполнителей, умеющая противостоять большим клубам. На наш взгляд, эксперты переоценивают хозяев. За коэффициент 2.5 можно сделать ставку на индивидуальный тотал неаполитанцев больше 1.



Выход в плей-офф Лиги чемпионов от «Ливерпуля» никуда не денется, поэтому Клопп может дать шанс некоторым игрокам обоймы. Разумеется, на «Энфилде» красные при любых раскладах будут нестись вперёд, однако даже минимальная ротация в исполнении хозяев даст дополнительные возможности «Наполи».



В первом круге неаполитанцы одолели красных со счётом 2:0. Далее «Ливерпуль» пропустил трёшку от «Ред Булл Зальцбург» и даже в обоих поединках с «Генком» команда Юргена Клоппа не смогла отыграть на ноль. В каждом матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов в ворота действующего обладателя трофея забивали голы.



Один мяч в исполнении гостей принесёт нам возврат, а следующий гол приведёт к прибыли. Согласитесь, для коэффициента 2.5 шансы на успех приличные. Да, у «Наполи» не всё в порядке с результатами, но даже во время мини-кризиса неаполитанцы забили в семи из восьми последних матчей. Оборона «Ливерпуля» и с ван Дейком не выглядит надёжной. Красные пропускают в десяти поединках подряд во всех турнирах.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»

В первом круге «Наполи» одолел «Ливерпуль» со счётом 2:0. Красные пропустили во всех поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, а текущая серия команды Юргена Клоппа без матчей на ноль в различных турнирах достигла уже десяти игр. За коэффициент 2.5 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал неаполитанцев больше 1.



Ставка: индивидуальный тотал «Наполи» больше 1 за 2.5.

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