«Вашингтон» — «Флорида». Прогноз: Овечкин и Кузнецов одолеют Бобровского

28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.04.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (28.11.2019)

«Вашингтон» после затяжной победной серии и плотного календаря переживает небольшой спад. В пяти последних матчах удалось выиграть только дважды. Пожалуй, это вполне нормально: в НХЛ выдавать победные серии на протяжении полутора-двух месяцев практически невозможно. Команде просто нужна была возможность отдышаться.

Дело в том, что «Кэпиталз» с 8 ноября в лучшем случае выходили на лёд в формате «игра через день», а однажды даже провели бэк-ту-бэк: 16 ноября уступили «Монреалю» (2:5), а 17 числа дожали «Бостон» (3:2 Б). В итоге у подопечных Тодда Рирдена накопилось девять поединков за 16 суток. Разумеется, к концу этого отрезка сил практически не осталось.

Тем не менее даже на таком фоне «Кэпс» имели все шансы выступить успешнее. Не хватило удачи и хладнокровия. Несмотря на травмы (две последние игры, например, пропустил Никлас Бекстрём, без которого центральная ось заметно просела) и усталость, ниже определённой планки команда не опускалась.

С «Рейнджерс» (1:4) жутко не везло в завершающей стадии: хоккеисты обстучали весь каркас ворот, создали уйму моментов, но пробили Хенрика Лундквиста лишь однажды. С «Ванкувером» (1:2 Б) была абсолютно равная игра, которая вполне логично укатилась в дополнительное время. Однако с буллитами в тот день совсем не задалось: «Вашингтон» запорол все семь попыток.

Даже после этих неудач Овечкин с партнёрами занимает первое место в НХЛ. Конкуренты, разумеется, воспользовались ситуацией и подтянулись поближе, но не более того. А самое главное — после невероятно сложного и интенсивного отрезка «Кэпиталз» получили долгожданный отдых. У них было около четырёх суток на восстановление.

По меркам НХЛ это практически мини-каникулы. К тому же игра против «Флориды» будет домашней. Раз так, мы вправе ожидать от отдохнувшего «Вашингтона» бодрого и энергичного хоккея. В последнее время возникали большие проблемы с движением, что приводило к эпизодическим провалам на 10-15 минут.

«Флорида» находится на самой границе плей-офф. Середина ноября ей явно удалась — пять побед в шести матчах. А вот две предыдущие встречи получились так себе: поражения от «Каролины» (2:4) и «Баффало» (2:5). В первом случае «кошки» провалили концовку, а во втором — дебют. Важная деталь — это был бэк-ту-бэк.

Вот и получается, что отдыхавший четыре дня лидер регулярного чемпионата на своём льду встречается с крепким середняком, который накануне провёл два матча кряду, а затем совершил перелёт на 1300 км. Всякое может случиться, но в целом при таких исходных данных логичнее играть от фаворита.

Проверим лобовую победу «Вашингтона» за 2.04. Авантюристы могут поднять коэффициент и рассмотреть П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.74. Второй вариант — «Флорида» не забьёт в первом периоде за 2.40. У «Пантерз» неплохая атака, но с учётом мотивации и свежести хозяев коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз»

«Кэпиталз» после тяжелейшего отрезка получили четыре дня отдыха. К тому же игра против «Флориды» будет домашней. Раз так, мы вправе ожидать от отдохнувшего «Вашингтона» бодрого и энергичного хоккея. Не будем мудрить и возьмём лобовую победу хозяев за 2.04.

Ставка №1: победа «Вашингтона» за 2.04.

Ставка №2: «Флорида» не забьёт в первом периоде за 2.40.