«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5

28 ноября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы примет швейцарский «Базель». Встреча начнётся в 18:50 мск. Купить билеты можно на официальном сайте «быков». Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на команду Мурада Мусаева в букмекерских конторах можно за 1.8. Победа красно-синих оценивается аналитиками коэффициентом 4.38.

Прогноз матча «Краснодар» — «Базель» (28.11.2019)

«Краснодар» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, однако спаренные матчи с «Трабзонспором» вернули надежду болельщикам «быков». Коллектив Мурада Мусаева даже в случае поражения в предстоящем поединке сохранит шанс на выход в плей-офф, но на своём поле один из грандов РПЛ нацеливается исключительно на победу.



Ближайшим соперником «Краснодара» станет лидер группы С «Базель». У красно-синих 10 очков и домашний матч с «Трабзонспором» в заключительном туре. У «быков» и «Хетафе» по шесть баллов. Именно в Испании команда Мурада Мусаева завершит групповой этап, где победа с разницей в два мяча гарантирует выход в плей-офф.



«Краснодар» считается фаворитом в поединке с «Базелем», с чем мы полностью согласны. Виктория хозяев поля идёт за коэффициент 1.8, и здесь не стоит мудрить. Если «Трабзонспор» сумеет дома не проиграть «Хетафе», а «быки» наберут три очка в соперничестве со швейцарцами, то в заключительном туре команду Мурада Мусаева устроит ничья.



Такой расклад куда более приятен для поклонников российского футбола. Разумеется, «быки» постараются победить при любом раскладе. «Краснодар» думает о своих болельщиках и репутации. Клуб Сергея Галицкого ответственно подходит к выступлению в еврокубках, поэтому хозяева приложат максимум усилий.



В пользу «Базеля» говорит лишний день отдыха, однако швейцарский гранд сейчас далеко не в лучшей форме. Красно-синие 23 ноября уступили одному из середняков местной Суперлиги и отстали от «Янг Бойз» уже на четыре очка. «Краснодар» провёл непростой матч с «Арсеналом» в Туле в воскресенье, но у «быков» достаточно глубокий состав и более мастеровитые исполнители, нежели у соперника.



Из-за неудачных выступлений в еврокубках российский футбол подвергается критике, однако стоит смотреть правде в глаза: РПЛ значительно сильнее швейцарской Суперлиги, а «Краснодар» в разы талантливее «Базеля». Первое утверждение подкрепляется рейтингом УЕФА, а второе – стоимостью составов клубов.

У «быков» должок перед швейцарцами за унизительные 0:5, полученные 19 сентября в Базеле. За прошедшее время красно-синие, пожалуй, слегка сбавили обороты, а «Краснодар» наоборот стал действовать куда стабильнее. Команда Мурада Мусаева учтёт прошлые ошибки и улучшит свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ставка на матч «Краснодар» — «Базель»

«Базель» проиграл в недавнем матче швейцарской Суперлиги. Сейчас красно-синие смотрятся уже не так уверенно, как во время сентябрьского разгрома «Краснодара». За коэффициент 1.8 мы сделаем ставку на победу «быков». Команда Мурада Мусаева постарается реабилитироваться перед болельщиками за 0:5 в первом круге.



Ставка: победа «Краснодара» с коэффициентом 1.8.

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