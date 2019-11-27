ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы

28 ноября ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет болгарский «Лудогорец» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнётся в 20:55 мск. Купить билеты можно на официальном сайте «армейцев». Эксперты считают красно-синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно за 2.05. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 3.92.

Прогноз матча ЦСКА – «Лудогорец» (28.11.2019)

После чудовищного по результатам для ЦСКА октября наступил ноябрь, и дела у «армейцев» наладились. В пяти последних официальных матчах у красно-синих три победы и две ничьи. Команда Виктора Гончаренко шагнула в следующую стадию Кубка России, делит с «Краснодаром» третью строчку в РПЛ, но ситуацию в Лиге Европы уже не исправить.



Конечно, математические шансы на выход в плей-офф у ЦСКА ещё остаются, но когда ты набираешь одно очко за четыре тура, то о попадании в топ-2 группы остаётся только мечтать. Ближайшим соперником красно-синих станет «Лудогорец», с которым связано начало чёрной полосы «армейцев» в Лиге Европы.



Букмекеры с серьёзным перевесом считают фаворитом хозяев поля, но насколько правы эксперты в своих котировках? В первом круге болгары выиграли 5:1, у ЦСКА пока ни одной победы в Лиге Европы, а за последние 15 матчей у «Лудогорца» 13 викторий и лишь пара поражений. Обе неудачи «орлов» пришлись на поединки с «Эспаньолом».



Впереди у команды Виктора Гончаренко два важнейших матча в РПЛ. ЦСКА способен укрепить свои позиции в битве за прямую путёвку в Лигу чемпионов (а с финансовой моделью «армейцев» это необходимо). Нужно ли красно-синим давать дополнительную нагрузку основе, когда лидеры и так измотаны игрой на два фронта за клуб и выступлениями за сборные?



ЦСКА с уважением относится к собственным болельщикам и не станет валять дурака, но и рассчитывать на искромётный футбол от «армейцев» не стоит. Приоритеты красно-синих очевидны, поэтому за коэффициент 1.88 мы сделаем ставку на победу «Лудогорца» или ничью. «Эспаньол» — единственная команда, которая в нынешнем сезоне сумела одолеть «орлов», а это говорит о многом.



Да, «Лудогорец» выступает в достаточно слабом чемпионате, однако в одной только Лиге Европы болгарский клуб провёл десяток поединков с учётом квалификации. Про удачную серию ЦСКА мы уже упомянули, но каждая победа даётся «армейцам» с огромным трудом. 1:0 с «Уфой» с голом Бийола в компенсированное время, 3:2 с «Сочи», когда пришлось отыгрываться с 1:2, а также 1:0 с «Крыльями Советов» благодаря фантастическому выстрелу Влашича.

Во внутренних турнирах ЦСКА периодически дожимает соперников, однако в Лиге Европы у «армейцев» пока только один гол за четыре матча. «Лудогорец» стратегически устроит ничья, поэтому гости смогут спокойно отдать инициативу и действовать на контратаках. В позиционном нападении у команды Виктора Гончаренко всё ещё хватает проблем. Игра пойдёт на три результата, а букмекеры дают коэффициент 1.88 на Х2. У ставки хорошие шансы на проход.

Ставка на матч ЦСКА – «Лудогорец»

У ЦСКА пока ни одной виктории в Лиге Европы и лишь математические шансы на выход в плей-офф. «Лудогорец» за весь сезон проиграл только одной команде. За коэффициент 1.88 мы возьмём Х2 на гостей. У «армейцев» в приоритете борьба за высокие места в РПЛ, а «орлов» стратегически устроит даже ничья.



Ставка: «Лудогорец» не проиграет с коэффициентом 1.88.

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