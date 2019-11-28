«Локомотив» — «Динамо Минск». Прогноз: Ландер и Да Коста сломают необычный тренд

29 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” в Ярославле встретится с минским “Динамо”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 1.53.

Анализ матча «Локомотив» — «Динамо Минск» (29.11.2019)

“Локомотив” накануне потерпел чувствительное поражение от московского “Динамо” (1:4). Результат вполне объясним: команда проводила четвёртый выездной матч за семь суток. На таком фоне ярославцы напрочь провалили первый период. Повезло, что бело-голубые отличились за это время лишь однажды.



При этом стоит отметить, что оставшиеся 40 минут “железнодорожники” провели здорово. Временами удавалось неплохо поджимать москвичей в их зоне, действовать активно и наращивать остроту у чужих ворот. Даже если не делать скидку на усталость, за второй и третий периоды хоккеисты заслужили похвалы.



Не хватило только реализации. Несколько раз выручил Иван Бочаров, в паре-тройке эпизодов игроки “Локомотива” промазали из выгодных позиций. Заключительная шайба влетела уже в пустые ворота. Подопечные Майка Пелино опустились на восьмую строчку на Западе. “Сочи” пока далеко, но это не отменяет необходимости как можно быстрее подниматься выше.



Минское “Динамо” хорошо вкатилось в сезон, но уже спустя пять недель запал иссяк. В 18 последних встречах одержаны лишь три победы. Белорусский клуб часто доходит до концовки и проигрывает в одну шайбу. Всё дело в слабой обороне: больше минчан в КХЛ не пропустил никто (103 гола в 31 матче).



Турнирные перспективы “зубров” не вызывают никаких иллюзий: скромные 26 очков за 31 игру хватает лишь для того, чтобы опережать несчастную “Северсталь”. 11-е место в Западной конференции, отставание от зоны плей-офф — девять баллов. Если “Динамо” хочет включаться в борьбу, нужно исправлять результаты максимально быстро.



Как минимум один факт говорит в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта. Дело в том, что в пяти последних встречах “Локомотива” и минчан побеждали гости. В КХЛ подобное можно увидеть крайне редко, хотя это больше тянет на статистический казус, чем на какую-то закономерность.



Минчане — худший клуб лиги по игре на чужом льду: всего две победы и восемь очков в 15 поединках. “Локомотив” в родных стенах, напротив, крайне хорош: пять побед в шести предыдущих матчах. Раз так, шансы “железнодорожников” прервать удивительную серию побед гостей весьма высоки.



Впрочем, П1 идёт за скромный коэффициент 1.53, а лезть в большие форы опасно. Придётся выкручиваться. Проверим ставку на дубль за 2.55: “Динамо” пропускает больше всех в КХЛ, так что лучшей возможности поправить статистику для хозяев может и не представиться.

Также возьмём победу “Локомотива” в первом периоде за 2.18. Ярославцы в последнее время часто пропускали в дебютах, тренерский штаб наверняка укажет на этот момент и попросит хоккеистов исправиться. Поддержка своих болельщиков и испытывающий значительные проблемы соперник — отличные исходные данные для быстрой шайбы.

Ставки на матч «Локомотив» — «Динамо Минск»

Минчане — худший клуб лиги по игре на чужом льду: всего две победы и восемь очков в 15 поединках. “Локомотив” в родных стенах, напротив, крайне хорош: пять побед в шести предыдущих матчах. “Динамо” пропускает больше всех в КХЛ, а потому матч с ними — отличная возможность поправить статистику. Поставим на дубль за 2.55.



Ставка №1: дубль за 2.55.



Ставка №2: победа “Локомотива” в первом периоде за 2.18.