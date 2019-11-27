«Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Нур-Султан не увидит победы любимцев

28 ноября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 18:50 мск. Эксперты выставляют практически равные котировки на обе команды. Сделать ставку на «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно за 2.57. Победа сине-жёлтых оценивается аналитиками коэффициентом 2.79.

Прогноз матча «Астана» — «Манчестер Юнайтед» (28.11.2019)

«Манчестер Юнайтед» спокойно обеспечил себе попадание в топ-2 группы L и с высокой вероятностью выставит в Нур-Султане полуторный или даже резервный состав. У «красных дьяволов» есть дела поважнее, чем развлечение местной публики. Хотя стадион «Астана-Арена» в любом случае будет переполнен любителями футбола.



Сине-жёлтые не только уступили «Манчестер Юнайтед» в первом круге, но и проиграли в трёх других поединках. 0:1 с «красными дьяволами», 1:2 с «Партизаном», а также 0:5 и 0:6 от клуба «АЗ Алкмар». Удивительно, что при указанных результатах букмекеры выставляют практически равные котировки на соперников.



За коэффициент 1.85 можно взять фору «0» на «Манчестер Юнайтед». Если «Астана» за три матча с «Партизаном» и «АЗ Алкмар» не набрала ни одного очка, то с какой стати сине-жёлтые дома одолеют «красных дьяволов»? Да, коллектив Уле-Гуннара Сульшера испытывает немало проблем, но уровень таланта и мастерства даже не сопоставим.



У «Астаны» будет запредельная мотивация проявить себя на фоне именитого клуба? А у резервистов «Манчестер Юнайтед» желание пробиться в основной состав и доказать тренеру свою профпригодность. Впереди у «красных дьяволов» напряжённый отрезок в английской Премьер-лиге (три матча за семь дней), поэтому приоритеты Сульшера очевидны.



Другой немаловажный фактор – форма хозяев. «Астана» уже завершила выступление во внутренних турнирах, позади изнурительный сезон, а последний официальный матч сине-жёлтые провели аж 10 ноября. Больше двух недель без практики – это не шутки. Сравнивать подобный график с плотным календарём любого английского клуба совсем некорректно.



У «Манчестер Юнайтед» лишь одно поражение в семи последних поединках, хотя в соперниках были куда более сильные оппоненты, нежели «Астана». Даже резервисты «красных дьяволов» стоят в разы дороже основного состава сине-жёлтых, поэтому у гостей великолепные шансы набрать очки и победить.

Против хозяев может сыграть не только серия неудач в Лиге Европы и отсутствие практики, но ещё и психология аутсайдера. «Манчестер Юнайтед» в любом составе остаётся клубом с великой историей и талантливыми исполнителями. Чрезмерное желание проявить себя способно навредить «Астане». «Красные дьяволы» постараются продолжить успешные выступления в турнире.

Ставка на матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед»

У «Астаны» четыре поражения в Лиге Европы и отсутствие игровой практики с 10 ноября. Резервисты «Манчестер Юнайтед» выглядят талантливее и предпочтительнее основы сине-жёлтых. За коэффициент 1.85 мы сделаем ставку на фору «0» на «красных дьяволов».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой «0» с коэффициентом 1.85.

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