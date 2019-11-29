«Алавес» — «Реал». Прогноз: без Азара мадридцев ждёт серьёзное испытание

30 ноября в матче 15-го тура чемпионата Испании “Алавес” в Витории встретится с мадридским “Реалом”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.54.

Анализ матча «Алавес» — «Реал» (30.11.2019)

“Реал” определённо пошёл на поправку после депрессивного начала сезона. Качество футбола не всегда оказывается высоким, однако на результатах это почти не сказывается. Унылые слухи об отставке Зинедина Зидана, усилившиеся вслед за слабым стартом в Лиге чемпионов, стихли и отправились туда, где им самое место. На помойку.



В четырёх последних матчах чемпионата Испании мадридцы набрали 10 очков из 12 возможных. Единственная осечка случилась в поединке с крепким “Бетисом” (0:0): там фаворит смотрелся лучше и создал заметно больше опасных моментов, но слабая реализация и сомнительное судейство не позволили добиться победы.



Зато в остальных случаях всё складывалось замечательно. Разгромные победы над “Леганесом” (5:0) и “Эйбаром” (4:0), а также успех во встрече с “Реалом Сосьедад” (3:1). Шансы у басков имелись, но единственный мяч они забили после подарка от Серхио Рамоса, который отдал чудовищно неточную передачу вратарю. Впрочем, на исходе это не сказалось.



В Лиге чемпионов положение быстро удалось выправить. “Реал” дважды выиграл у “Галатасарая” (1:0 и 6:0), а затем выдал очень яркий перформанс против “ПСЖ”. И гарантировал себе выход в плей-офф со второго места в группе. Строго говоря, парижане едва унесли ноги с “Сантьяго Бернабеу” (2:2).



Испанцы смотрелись гораздо лучше, но несколько спасений Кейлора Наваса оставили соперника в игре. А в концовке несогласованные действия Варана и Куртуа привели к глупому пропущенному мячу, после которого “Реал” впал в ступор и тут же пропустил ещё. Несмотря на потерю очков, качество футбола произвело солидное впечатление.



Как правило, выездные игры с кусачими середнячками в таких условиях максимально опасны. “Сливочные” во вторник оставили много сил и эмоций, которых может не хватить в поединке с менее опасным оппонентом. А главное — команда потеряла Эдена Азара, который наконец-то набрал форму и начал приносить ожидаемую пользу.



Бельгиец пропустит около 10 дней, что не так страшно. Но терять очки сейчас нельзя: “Барселона” тоже набрала хороший ход, а календарь в ближайшее время будет невероятно плотным из-за переноса “класико”. Понятно, что потеря Азара бьёт по атакующему потенциалу “Королевского клуба”. Шустрый бельгиец умеет создать момент из ничего, такие футболисты бесценны в позиционном нападении.



“Алавес” не стремится владеть мячом и будет действовать вторым номером в расчёте на контратаки и чужие потери в центре поля. Баски одержали две победы в Примере кряду, причём всухую — над “Вальядолидом” (3:0) и “Эйбаром” (2:0). Этот клуб более чем опасен на своём поле: четыре победы, две ничьи и одно поражение в семи домашних матчах. Только “Севилья” смогла увезти из Витории три очка (1:0).



Всё это обещает “Реалу” большие трудности, так что вероятность разгромной победы минимальна. В пяти предыдущих встречах лишь раз забивалось больше трёх мячей (4:0 в феврале 2018 года), а ставка “обе забьют — нет” проходила четыре раза. Она идёт за 2.15, с точки зрения математики вариант любопытный. Хозяева в принципе не отличаются убойной атакой, а гости сыграют на фоне усталости и вряд ли станут рвать жилы.

Вторая ставка — ИТМ 3,5 углового “Алавеса” за 2.20. Подопечные Асьера Гаритано — одна из худших команд чемпионата Испании по количеству корнеров (всего 3,43 в среднем за игру). Едва ли в поединке с топ-клубом шансы преодолеть норму превышают 50%. Вариант для авантюристов — П2 в 1 мяч за 3.54.

Ставки на матч «Алавес» — «Реал»

“Сливочные” во вторник оставили много сил и эмоций, которых может не хватить в поединке с менее опасным оппонентом. А главное — команда потеряла Эдена Азара, который наконец-то набрал форму и начал приносить ожидаемую пользу. Всё это обещает “Реалу” большие трудности, так что вероятность разгромной победы минимальна. В пяти предыдущих встречах ставка “обе забьют — нет” проходила четыре раза. Её и возьмём.



Ставка №1: обе забьют — нет за 2.15.



Ставка №2: ИТМ 3,5 углового “Алавеса” за 2.20.