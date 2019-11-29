Макгрегор — Серроне. Прогноз и ставка на первый бой Конора после Хабиба

18 января 2020 года в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бой в полусреднем весе UFC между Конором Макгрегором (Ирландия, 21-4-0) и Дональдом Серроне (США, 36-13-1). Букмекеры считают явным фаворитом боя Макгрегора: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42.

С момента нашумевшего поражения Конора от Хабиба на UFC 229 прошло уже почти 14 месяцев. 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе ирландец проиграл в четвёртом раунде боя за чемпионский титул в лёгком весе, попавшись на болевой приём на челюсть.



С тех пор он занимался чем угодно, но только не боями. Объявлял о завершении карьеры, вызывал на поединок известного актёра Марка Уолберга, проводил шумные пресс-конференции в Москве, в результате которых едва не стал фигурантом уголовного дела. Ну и, естественно, продолжал радовать 7,7 млн подписчиков в “Твиттере”.

Макгрегор несколько раз пытался поддеть Хабиба и спровоцировать его на реванш. Реакция оказалась ожидаемой: ему дали понять, что второй бой с Нурмагомедовым нужно заслужить. Естественно, победами. Причём победы эти должны состояться за пределами социальных сетей.



И вот Ноториус наконец вернётся в дело. Ждать осталось совсем недолго: бой запланирован уже на 18 января 2020 года и должен состояться в Лас-Вегасе (Невада, США). Важно, что он пройдёт в полусреднем весе, ведь два предыдущих поединка Конор провёл в лёгкой категории.



В полусреднем весе он бился лишь дважды за всю карьеру. Оба раза с Нэйтом Диасом в 2016 году. В первом случае американец победил во втором раунде удушающим сзади, а во втором ирландец взял реванш, победив решением судей по итогам пяти раундов. Разумеется, эпичную разборку признали лучшим боем вечера.



После этого прошло почти 2,5 года, но возвращение в полусреднюю категорию должно пройти без особых трудностей. Соперник у Макгрегора очень именитый. Серроне — настоящая легенда UFC. Он всегда старался драться с сильнейшими и никогда не избегал даже самых опасных противников.



Но возраст берёт своё. Ковбою уже 36 лет, в последнее время проигрывать он стал гораздо чаще. Скажем, в 10 последних боях уступил шесть раз. Очередная неудача случилась совсем недавно, 14 сентября. Дональда в первом раунде отправил в нокаут Джастин Гэджи, которого уже прочат в будущие соперники Хабиба.



Таким образом, к бою с Конором Серроне подходит с серией из двух поражений, ведь до этого он не справился с Тони Фергюсоном. Тот поединок остановили из-за сильного кровотечения у Ковбоя, хотя сам спортсмен был готов продолжать. 36-летний американец выйдет в октагон в пятый раз за год.



Естественно, более молодой и свежий Макгрегор считается фаворитом. Букмекеры дают на его победу 1.42, а шансы Серроне оценены коэффициентом 3.08. Очень похоже на то, что Дэна Уайт старается максимально быстро вернуть Ноториуса на вершину, а заслуженный и явно прошедший пик ветеран на таком фоне становится разменной монетой.



Дональд чертовски хорош и по-прежнему отличается серьёзной ударной мощью. Если ирландец плохо подготовится к бою или потеряет концентрацию, наказание последует незамедлительно. Впрочем, вероятность такого развития событий невелика. Второе поражение подряд ещё сильнее отдалит Ноториуса от реванша с Хабибом, и это понимают все.

Прогноз на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Серроне — легенда ММА, но ему уже 36. В 10 последних боях он потерпел шесть поражений, а к поединку с Макгрегором американец подходит с серией из двух неудач. Ковбой проведёт пятый бой за последние 12 месяцев, а это чудовищная нагрузка на организм. Скорее всего, Дональд не сможет показать свои лучшие качества и проиграет.



Ставка: победа Конора за 1.42.