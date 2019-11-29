«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Прогноз: не спешите хоронить «молотобойцев»

30 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают синих явным фаворитом. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.33. Победа «молотобойцев» оценивается аналитиками коэффициентом 9.3.

Прогноз матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» (30.11.2019)

«Челси» на неделе сражался в Лиге чемпионов с «Валенсией» и привёз из Испании неприятные новости. Во-первых, синие упустили победу в концовке и ещё не гарантировали себе выход в плей-офф. Кроме того, травму получили Абрахам, у которого в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уже десяток забитых мячей.



Скорее всего, Тэмми матч пропустит. Также синим не помогут Рюдигер, Лофтус-Чик и ван Гинкел. Маловероятно появление на поле Баркли и Хадсона-Одои. В 13-м туре «Челси» на выезде уступил «Манчестер Сити», и теперь команда Фрэнка Лэмпарда жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками за прошлые неудачи.



В лондонском дерби «Челси» примет «Вест Хэм», который на отрезке в шесть последних матчей выступает хуже любого другого клуба Премьер-лиги. На упомянутом промежутке «молотобойцы» набрали лишь одно очко при том, что в соперниках частенько попадали середняки и аутсайдеры лиги. Коллектив Мануэля Пеллегрини уступил «Кристал Пэлас», «Эвертону», «Ньюкаслу» и «Бёрнли». Полная катастрофа.



Разумеется, с такими результатами «Вест Хэм» считается явным аутсайдером в противостоянии с «Челси». Вполне возможно, что вслед за Почеттино и Эмери в отставку отправится и Мануэль Пеллегрини. Состав у «молотобойцев» очень даже приличный, а вот с набором очков возникают колоссальные трудности.



Линия сильно прогружена в пользу синих. Например, фора «+1,5» на «Вест Хэм» идёт за коэффициент 2.09, и к данной ставке стоит присмотреться. В прошлом сезоне «Челси» дома одолел команду Мануэля Пеллегрини со счётом 2:0, но до этого выбранный нами гандикап на «молотобойцев» проходил в девяти подряд матчах.



Без Абрахама атака «Челси» просядет. Синие в АПЛ наколотили 28 мячей при том, что у Тэмми 10+2 по системе «гол+пас». Заменить такого исполнителя без потери в качестве не удастся. Другой значимый фактор – усталость. Коллектив Фрэнка Лэмпарда проведёт третий матч за восемь дней и это после тяжёлых сражений в Манчестере и в Валенсии.

Из-за трансферного запрета у «Челси» достаточно короткая обойма. Да, Лэмпард успешно внедряет молодёжь, но биться на несколько фронтов привыкло лишь ограниченное число исполнителей. «Вест Хэм» зол, предельно мотивирован и настроен прервать неудачную серию. Если «молотобойцы» и уступят на «Стэмфорд Бридж», то сделают это с достоинством.

Ставка на матч «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Челси» из-за травмы лишился Абрахама, который наколотил уже десять мячей в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда проведёт третий матч за восемь дней, поэтому мы сделаем ставку на фору «+1,5» на «Вест Хэм». За десять последних противостояний с синими выбранный нами гандикап на «молотобойцев» не прошёл только один раз.



Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» с форой «+1,5» с коэффициентом 2.09

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