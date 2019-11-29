Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», 30 ноября, прогноз на матч Премьер-лиги

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Прогноз
Владимир Прокофьев
«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Прогноз: не спешите хоронить «молотобойцев»
Синие лишились лучшего бомбардира и проведут третий матч за восемь дней.
Ставки 0

30 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают синих явным фаворитом. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.33. Победа «молотобойцев» оценивается аналитиками коэффициентом 9.3.

Прогноз матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» (30.11.2019)

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон

«Челси» на неделе сражался в Лиге чемпионов с «Валенсией» и привёз из Испании неприятные новости. Во-первых, синие упустили победу в концовке и ещё не гарантировали себе выход в плей-офф. Кроме того, травму получили Абрахам, у которого в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уже десяток забитых мячей.

Скорее всего, Тэмми матч пропустит. Также синим не помогут Рюдигер, Лофтус-Чик и ван Гинкел. Маловероятно появление на поле Баркли и Хадсона-Одои. В 13-м туре «Челси» на выезде уступил «Манчестер Сити», и теперь команда Фрэнка Лэмпарда жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками за прошлые неудачи.

В лондонском дерби «Челси» примет «Вест Хэм», который на отрезке в шесть последних матчей выступает хуже любого другого клуба Премьер-лиги. На упомянутом промежутке «молотобойцы» набрали лишь одно очко при том, что в соперниках частенько попадали середняки и аутсайдеры лиги. Коллектив Мануэля Пеллегрини уступил «Кристал Пэлас», «Эвертону», «Ньюкаслу» и «Бёрнли». Полная катастрофа.

Разумеется, с такими результатами «Вест Хэм» считается явным аутсайдером в противостоянии с «Челси». Вполне возможно, что вслед за Почеттино и Эмери в отставку отправится и Мануэль Пеллегрини. Состав у «молотобойцев» очень даже приличный, а вот с набором очков возникают колоссальные трудности.

Линия сильно прогружена в пользу синих. Например, фора «+1,5» на «Вест Хэм» идёт за коэффициент 2.09, и к данной ставке стоит присмотреться. В прошлом сезоне «Челси» дома одолел команду Мануэля Пеллегрини со счётом 2:0, но до этого выбранный нами гандикап на «молотобойцев» проходил в девяти подряд матчах.

Без Абрахама атака «Челси» просядет. Синие в АПЛ наколотили 28 мячей при том, что у Тэмми 10+2 по системе «гол+пас». Заменить такого исполнителя без потери в качестве не удастся. Другой значимый фактор – усталость. Коллектив Фрэнка Лэмпарда проведёт третий матч за восемь дней и это после тяжёлых сражений в Манчестере и в Валенсии.

Из-за трансферного запрета у «Челси» достаточно короткая обойма. Да, Лэмпард успешно внедряет молодёжь, но биться на несколько фронтов привыкло лишь ограниченное число исполнителей. «Вест Хэм» зол, предельно мотивирован и настроен прервать неудачную серию. Если «молотобойцы» и уступят на «Стэмфорд Бридж», то сделают это с достоинством.

Ставка на матч «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Челси» из-за травмы лишился Абрахама, который наколотил уже десять мячей в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда проведёт третий матч за восемь дней, поэтому мы сделаем ставку на фору «+1,5» на «Вест Хэм». За десять последних противостояний с синими выбранный нами гандикап на «молотобойцев» не прошёл только один раз.

Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» с форой «+1,5» с коэффициентом 2.09

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019