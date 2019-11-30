«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Сёмин продолжит погоню за «Зенитом»

1 декабря «Локомотив» в московском дерби сразится с «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 16:30 мск. Купить билеты можно на официальном сайте красно-зелёных. Эксперты отдают предпочтение «железнодорожникам». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 2.21. Победа бело-голубых оценена аналитиками коэффициентом 3.54.

Прогноз матча «Локомотив» — «Динамо» (1.12.2019)

«Локомотив» по итогам матча с «Байером» потерял шансы на выход в евровесну, поэтому заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов превратится для «железнодорожников» в формальность. Да, красно-зелёные поборются за призовые, очки для рейтинга и собственный статус, но мотивация всё же будет отличаться от привычной.



В РПЛ у команды Юрия Сёмина ответственный период борьбы за самые высокие места. «Локомотив» желает продолжить погоню за «Зенитом», а для этого необходимо в московском дерби разобраться с «Динамо». Бело-голубые набрали приличный ход, Кирилл Новиков пока выдаёт потрясающий результат, поэтому встреча намечается крайне любопытная.

Букмекеры считают фаворитом «железнодорожников», но в котировках экспертов заметен сдержанный оптимизм. Коэффициент 2.21 на викторию хозяев смотрится прилично, мы попробуем заиграть именно данный вариант. Погода и календарь накладывают определённый риск на выбранное пари, но шансы на заход приличные.



Сразу приведём самый убедительный аргумент: «Динамо» победило «Локомотив» 9 марта 2013 года, а в следующих 11 поединках было зафиксировано четыре ничейных исхода и семь успешных результатов для «железнодорожников». Бело-голубые постараются прервать негативную тенденцию, но хозяева выглядят значительно сильнее.



Стоит отдать должное Кириллу Новикову. Под руководством нового главного тренера «Динамо» не проиграло ни одного из пяти матчей в Российской Премьер-Лиге, хотя календарь на указанном отрезке был очень непростой. Бело-голубые одолели ЦСКА, «Ростов» и «Рубин», а также поделили очки с «Краснодаром» и «Ахматом».



Тем не менее, в своей нынешней форме «Локомотив» превосходит всех предыдущих соперников «Динамо». Да, «железнодорожники» по делу уступили «Байеру», однако нынешний еврокубковый сезон показывает, что уровень РПЛ упал на фоне многих других лиг. Команда Юрия Сёмина взяла один из двух матчей против клуба из Леверкузена и билась в обоих встречах с «Ювентусом».



Судя по Лиге Европы, даже «Базель» и «Лудогорец» способны громить топ-клубы РПЛ, поэтому поражения «Локомотива» с куда более сильными соперниками не свидетельствуют о какой-либо слабости «железнодорожников». «Динамо» ожидает тяжелейший матч против команды, которая дважды была близка к ничьей с одним из фаворитов Лиги чемпионов.



У красно-зелёных более мастеровитые исполнители, за хозяев говорит преимущество своего поля, и даже календарь не должен серьёзно сказаться на шансах «Локомотива». «Железнодорожники» играли с «Байером» во вторник на «РЖД Арене». Четыре дня для восстановления вполне достаточно при отсутствии перелётов.



В первом круге «Локомотив» переиграл «Динамо», когда бело-голубых возглавлял Дмитрий Хохлов. Сейчас у Юрия Сёмина будет другой оппонент, но Кирилл Новиков не волшебник, чтобы идти без поражений. Коэффициент 2.21 на домашнюю победу команды, занимающую вторую позицию в лиге, обязателен для проверки.

Ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

За последние 11 матчей с «Локомотивом» у «Динамо» четыре ничьи и семь поражений. За коэффициент 2.21 мы сделаем ставку на успех «железнодорожников». Красно-зелёные имели достаточно времени, чтобы восстановиться после поединка с «Байером». Серии Кирилла Новикова без поражений уже пора прерваться.



Ставка: победа «Локомотива» с коэффициентом 2.21.

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