«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз: Ландер прервёт голевую засуху

1 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” в Ярославле встретится с “Автомобилистом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 2.12.

Анализ матча «Локомотив» — «Автомобилист» (01.12.2019)

“Автомобилист” продолжает двигаться по регулярному чемпионату КХЛ, чередуя сильные отрезки с провальными. Ноябрь складывался просто великолепно: шесть побед в семи матчах при поражении от “Барыса” в овертайме, 13 очков из 14 возможных, трудовые победы над “Авангардом” и ЦСКА.



А вот дальше случились два домашних поражения от “Торпедо” (3:4) и “Барыса” (1:2 ОТ). Поединок с нижегородцами, несмотря на счёт, выдался не особенно близким: гости уверенно вели в счёте практически с самого начала, но в концовке пропустили дважды. Очков уральцы не заслуживали.

С “Барысом” сюжет повторился: гости вновь забили первыми и долго не позволяли сопернику отыграться, пока в середине третьего периода Ефим Гуркин не пробил Эдди Паскуале. В овертайме клуб из Казахстана всё равно победил, однако варианты имелись. Вратарь “барсов” много выручал, а так на две-три шайбы хозяева наиграли.



Вдобавок к двум обидным поражениям на своём льду Андрея Мартемьянов потерял Павла Дацюка (впрочем, повреждение оказалось не таким серьёзным). Волшебник в силу возраста уже не тянет роль полноценного лидера, зато умение решить конкретный эпизод и отдать пас-конфетку никуда не делось.



Для нынешнего “Автомобилиста” эти качества были очень полезны, потому что уровень игры находится на довольно среднем уровне с самого начала сезона. Результат, как правило, определяется степенью надёжности Якуба Коваржа, эффективностью спецбригад и банальной реализацией.



А вот процент брака и число ошибок у уральцев было велико с самого начала сентября. Прошло уже три месяца, но особого прогресса не видно: потери шайбы при преодолении средней зоны случаются всё так же часто, а отдать несколько точных передач подряд удаётся только по праздникам.



“Локомотив” тем временем постепенно встал на путь выздоровления. В 14 последних матчах одержано 10 побед. Домашнюю серию ярославцы начали весело, отгрузив шесть шайб минскому “Динамо” (6:3) и подняв себе настроение. Команда закрепилась в зоне плей-офф, опережая идущий девятым “Сочи” на семь очков.



На своём льду “железнодорожники” традиционно хороши — шесть побед в семи последних встречах, а единственное поражение случилось от “Адмирала” (2:5) после яркой победой над СКА в Санкт-Петербурге, которая отняла много сил и эмоций. В связи с этим шансы хозяев кажутся более внушительными.



Мы бы выбирали между лобовой победой “Локомотива” за 2.12 и ставкой 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.90. Ярославцы в последнее время часто играют верх, а у “Автомобилиста” хватает ошибок в обороне. Также можно проверить гол Антона Ландера за 2.41 — швед в четырёх последних матчах набрал лишь одно (0+1) очко, хотя до этого был очень хорош. Пора выходить из тени.

Ставки на матч «Локомотив» — «Автомобилист»

На своём льду “железнодорожники” хороши — шесть побед в семи последних встречах. “Автомобилист” потерпел два поражения подряд и не сможет рассчитывать на Павла Дацюка. Мы бы выбирали между лобовой победой “Локомотива” за 2.12 и 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.90. Ярославцы в последнее время часто играют верх, а у “Автомобилиста” хватает ошибок в обороне.



Ставка №1: “Локомотив” не проиграет + тотал больше 4,5 шайбы за 2.90.



Ставка №2: гол Антона Ландера за 2.41.