«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз: грузим на коэффициент 7.30

1 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.49. Победа «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 7.3.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» (1.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» в четверг уступил «Астане» в Лиге Европы, но по данному матчу не стоит делать выводы. Уле-Гуннар Сульшер использовал в Казахстане даже не второй, а третий состав, поэтому основа «красных дьяволов» полна сил и рвётся в бой. Самый титулованный клуб Премьер-лиги продолжает плестись в середине турнирной таблицы и мечтает улучшить своё положение.



Ближайшим соперником «Манчестер Юнайтед» станет «Астон Вилла», которая отстаёт от «красных дьяволов» лишь на три очка в турнирной таблице. «Львы» забили столько же, сколько и команда Уле-Гуннара Сульшера, но пропустили на пять мячей больше. Котировки букмекеров относительно фаворита матча предсказуемы, и на этом можно получить солидную прибыль.

Эксперты считают явным фаворитом поединка «Манчестер Юнайтед». Сделать ставку на «красных дьяволов» можно за скромные 1.49, но мы пойдём на осознанный риск и возьмём победу «Астон Виллы» за бешеный коэффициент 7.30. Статистика и история личных встреч против нас, однако есть большие сомнения в успехе команды Уле-Гуннара Сульшера.



Сам норвежец в любой момент может быть отправлен в отставку. «Тоттенхэм» и «Арсенал» уже уволили Почеттино и Эмери. Боссы «Манчестер Юнайтед» способны последовать примеру своих лондонских коллег, так как 17 очков после 13 туров – это не уровень топ-клуба. «Красные дьяволы» рискуют не то что в очередной раз не попасть в Лигу чемпионов, а пролететь даже мимо еврокубков в целом.



Последний раз на «Олд Траффорд» «Астон Вилла» побеждала 12 декабря 2009 года. Прошло уже почти десять лет, за которые «красные дьяволы» регулярно оказывались сильнее «львов». Не сказать, что у коллектива Дина Смита какие-то сумасшедшие шансы на победу, но для коэффициента 7.30 ставка смотрится прилично.



Всё дело в том, что из-за тактических предпочтений Сульшеру удобнее противостоять грандам, нежели середнякам и аутсайдерам. «Манчестер Юнайтед» в матчах с большими клубами спокойно отдаёт территорию, а в нападении рассчитывает на быстрые контратаки. Схема работает неплохо, вот только с позиционным наступлением у «красных дьяволов» серьёзные проблемы.



Судите сами, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» и «Лестер Сити», а также сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Зато кому уступили «красные дьяволы» в нынешнем сезоне Премьер-лиги? Правильно, «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмуту». «Астон Вилла» — это ягода с того же поля, что и упомянутые коллективы.



Разумеется, на бумаге «Манчестер Юнайтед» значительно превосходит «Астон Виллу». В распоряжении Сульшера более талантливый состав, однако чёткой позиционной игры у «красных дьяволов» так и не видно, поэтому «львы» обязательно получат свои шансы. Потенциальную победу гостей даже сенсацией не назвать. В последние годы кто только не брал три очка на «Олд Траффорд».

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед» неплохо смотрится против грандов Премьер-лиги, но уже потерпел четыре поражения от середняков и аутсайдеров. За коэффициент 7.30 мы сделаем рискованную ставку на победу «Астон Виллы». У Сульшера очевидные проблемы в позиционном нападении, а сами «львы» раскрываться не собираются. «Красным дьяволов» придётся играть в не самой удобной манере.



Ставка: победа «Астон Виллы» с коэффициентом 7.30.

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