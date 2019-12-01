«Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз: уфимцы покажут характер в трудный момент

2 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Цулыгина в основное время можно с коэффициентом 2.29.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Йокерит» (02.12.2019)

Концовку ноября «Салават Юлаев», скажем прямо, провалил. Три поражения подряд и всего одно очко из шести возможных — результат никудышный. Непосредственно по качеству хоккея всё было вполне достойно, но не хватило везения и реализации. В решающие моменты соперники постоянно оказывались точнее.

Уфимцы показали характер в «зелёном дерби». Отыгрались и вырвали ничью, хотя к 53-й минуте уступали с разницей в две шайбы. За шесть секунд до сирены забросили спасительный гол, но в затянувшейся на 16 попыток серии буллитов всё же уступили (3:4 Б). Данис Зарипов показал мастер-класс.

Затем был поединок с «Трактором» (2:4), который можно списать на эмоциональное опустошение после бойни с «Ак Барсом». «СЮ» проспал первый период и получил 0:2 к перерыву, героически отыгрался… но только для того, чтобы в самой концовке получить малый штраф за нарушение численного состава и остаться с пустыми руками.

На десерт случилось поражение в Магнитогорске. Игра выдалась равной от начала и до конца, при этом гости заслужили похвалу за нейтрализацию лишнего. В середине второго периода они схватили три удаления за шесть минут, но выстояли. Всё решила одна ошибка: Александр Бурмистров отдал неаккуратную передачу, Николай Кулёмин перехватил шайбу и пробил Юху Метсолу (0:1).

Справедливости ради, в оставшееся время подопечным Николая Цулыгина сильно не хватало бросков. Шайба гуляла по зоне «Металлурга», однако до Василия Кошечкина доходила редко. Тем не менее, трудно спорить с тем, что в трёх последних встречах «Салават» заслуживал большего, оставаясь ни с чем исключительно из-за собственных ошибок.

В такой ситуации возвращение домой может послужить отличным импульсом для исправления положения. Тренерский штаб наверняка попросит от хоккеистов большей концентрации, а поддержка трибун и злость сделают всё остальное. В предыдущий раз «СЮ» оставался без очков на своём льду ещё 9 октября (1:2 от «Барыса»).

«Йокерит» смазал заключительный аккорд домашней серии, разгромно уступив «Сибири» (1:4). В остальном финны чувствуют себя неплохо: последствия слабого старта регулярки преодолены, по потерянным очкам они находятся на одном уровне с «Торпедо», которое идёт четвёртым на Западе.

«Салават» уже довольно давно не может одолеть «шутов» в родных стенах. Неудачная серия длится с октября 2015 года, три последующих поединка остались за гостями (2:3, 4:5 Б, 1:4). Вроде бы всё против уфимцев: удача отвернулась, результаты просели, соперник неудобный.

Но это идеальный расклад для клуба из Башкортостана, которому чем хуже, тем лучше. «СЮ» любит демонстрировать характер и вытягивать себя из болота за волосы в тяжелейших ситуациях. Сейчас команду ожидает ещё одна проверка на крепость нервов и умение собраться в нужный момент.

Рискнём проверить победу хозяев в первом периоде за 2.85. Скорее всего, после серии неудач и разговора в раздевалке они выскочат на лёд с огромным желанием, так что дебют обещает быть для «Йокерита» непростым. Вторая ставка — в итоговом счёте будет цифра 2 за 2.14, этот вариант заходил в пяти из семи предыдущих очных встреч.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Йокерит»

В трёх последних встречах «Салават» заслуживал большего, но неизменно оставался ни с чем из-за собственных ошибок. В такой ситуации возвращение домой может послужить отличным импульсом. Тренерский штаб наверняка попросит от хоккеистов большей концентрации, а поддержка трибун и злость сделают всё остальное. В предыдущий раз «СЮ» оставался без очков на своём льду ещё 9 октября (1:2 от «Барыса»).

Ставка №1: победа «СЮ» в первом периоде за 2.85.

Ставка №2: в итоговом счёте будет цифра 2 за 2.14.