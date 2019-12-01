У России и Украины одинаковые шансы на победу на Евро-2020, но фаворит — Англия

30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьёвка финальной части Евро-2020. Результаты следующие:

Группа А: Турция, Уэльс, Италия, Швейцария



Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия



Группа С: Голландия, Украина, Австрия, а также победитель Грузия—Белоруссия-Македония-Косово



Группа D: Англия, Хорватия, а также победитель Шотландия-Израиль-Норвегия-Сербия, Чехия



Группа Е: Испания, Швеция, Польша, а также победитель Босния и Герцеговина—Северная Ирландия-Словакия—Ирландия



Группа F: победитель Исландия—Румыния-Болгария—Венгрия, а также Португалия, Франция, Германия



Предстоящий турнир знаменует 60-летие с момента первого в истории чемпионата Европы по футболу, который в финале против Югославии выиграла сборная СССР. Действующим обладателем трофея является Португалия, а чаще всех Евро брали Испания и Германия (учитывая ФРГ) – по 3 раза.



В матче-открытии Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Турции. Встреча пройдёт 12 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.



Расписание сборной России на групповом этапе также известно и выглядит следующим образом:



1-й тур. Россия — Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22:00 мск)



2-й тур. Россия — Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16:00 мск)



3-й тур. Дания — Россия (Копенгаген, 22 июня, 22:00 мск).



Несмотря на то, что определены ещё не все участники Евро-2020, букмекеры уже принимают ставки на будущего победителя турнира. Ознакомимся подробнее с котировками экспертов.

Англия, Франция и Бельгия главные фавориты на победу

По мнению аналитиков, главными претендентами на итоговую победу считаются Англия, Франция и Бельгия. С котировками на трёх грандов европейского футбола можно ознакомиться ниже:



— Англия — коэффициент 4.98



— Франция — 5.05



— Бельгия — 6.10



На Евро-2016 Англия вылетела в 1/8 финала от Исландии, Франция уступила в финале Португалии, Бельгия проиграла в четвертьфинале Уэльсу. На ЧМ-2018 сборная «трёх львов» в поединке за третье место уступила «красным дьяволам», а команда Дидье Дешама завоевала почётный трофей.



В квалификации к Евро-2020 Англия набрала 21 очко в 8 матчах, Франция добыла 25 баллов в 10 поединках, Бельгия прошла дистанцию без осечек, заполучив максимально возможные 30 очков.

Недавняя элита во втором эшелоне претендентов

В недавнем прошлом Испания и Германия считались чуть ли не главными претендентами на победу в любом турнире, а Нидерланды впечатляли своей сумасшедшей группой атаки. Смена поколений не прошла безболезненно для каждой из сборных. Перестройка оранжевых оказалась, возможно, самой выстраданной, зато теперь команда Рональда Кумана обходит по котировкам букмекеров большинство оппонентов.



— Нидерланды – коэффициент 7.8



— Германия — 8.90



— Испания — 9.00



Нидерланды не сумели отобраться как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018. Германия на прошлом чемпионате Европы в полуфинале уступила Франции, а Испания в 1/8 финала вылетела от Италии. На той же стадии «красная фурия» завершила борьбу на ЧМ-2018, благодаря ноге Акинфеева. Немцы на турнире в России даже не вышли из группы.



В квалификации Евро-2020 Германия и Нидерланды выступали в одной группе. Немцы набрали 21 очко в 8 матчах, а оранжевые — 19. Испания за 10 поединков заполучила 26 баллов.



Действующий чемпион, финалист ЧМ и Италия в роли тёмных лошадок



Удивляет скептицизм букмекеров по отношению к действующему победителю турнира, а также к финалисту ЧМ-2018. Даже ничем не выделяющаяся по составу Италия котируется выше Португалии и Хорватии, но специалистам виднее.



— Италия – коэффициент 10.50



— Португалия — 14.50



— Хорватия — 26.00



На Евро-2016 Италия в 1/4 финала уступила Германии, а Хорваты в 1/8 в дополнительное время проиграли будущему обладателю трофея — Португалии. На ЧМ-2018 «скуадра адзурра» не попала, Криштиану Роналду и компания в 1/8 не сумели пройти Уругвай, а «шашечные» в финале не совладали с французами.



В квалификации Евро-2020 Италия набрала максимально возможные 30 баллов, Португалия и Хорватия добыли по 17 очков в 8 матчах и заняли вторые строчки в группах В и Е соответственно.

У России и Украины одинаковые шансы выиграть Евро-2020

Все остальные сборные не рассматриваются специалистами в качестве реальных претендентов на победу. Россия и Украина зарекомендовали себя как команды, способные в удачный день переиграть чуть ли не любого соперника, однако букмекеры не верят в коллективы Станислава Черчесова и Андрея Шевченко.

— Россия — коэффициент 67.00



— Украина — 67.00



На Евро-2016 Россия и Украина заняли последние места в своих группах. На ЧМ-2018 Украина не сумела отобраться, а команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила хорватам.



В квалификации Евро-2020 Россия набрала 24 очка за 10 матчей, а Украина за 8 поединков добыла 20 баллов и заняла первое место в сложной по составу группе с Португалией и Сербией.