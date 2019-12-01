ЦСКА – «Арсенал». Прогноз: атака Гончаренко снова провалится

2 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет «Арсенал». Встреча начнётся в 19:30 мск. Купить билеты можно на официальном сайте красно-синих. Эксперты считают «армейцев» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно за 1.61. Победа туляков оценена аналитиками коэффициентом 5.95.

Прогноз матча ЦСКА – «Арсенал» (2.12.2019)

ЦСКА с пятой попытки так и не смог одержать победу на групповом этапе Лиге Европы и потерял даже математические шансы на попадание в плей-офф. Если в еврокубках у «армейцев» дела обстоят не лучшим образом, то в Российской Премьер-Лиге у красно-синих есть всё необходимое, чтобы продолжить борьбу за трофей или хотя бы за место в Лиге чемпионов.



По итогам 17 туров команда Виктора Гончаренко расположилась на третьей позиции, отставая от «Локомотива» лишь на один балл. ЦСКА преодолел осенний кризис и в двух последних матчах РПЛ добился побед над «Сочи» и «Крыльями Советов». Ближайшим соперником красно-синих станет «Арсенал», который, начиная с сентября, лишь раз отпраздновал успех в поединках внутреннего первенства.



Букмекеры прекрасно видят результаты туляков, поэтому явным фаворитом предстоящего матча считается ЦСКА. Чистая победа красно-синих идёт за 1.61, но от данной ставки лучше воздержаться. Потенциальная прибыль от успеха хозяев не слишком велика, к тому же, каждый успех «армейцам» даётся с большим трудом.



За вкусный коэффициент 2.01 можно проверить индивидуальный тотал команды Виктора Гончаренко меньше 1,5. «Арсенал» далёк от статуса лучшей обороны лиги, однако коллективы Игоря Черевченко всегда отличались надёжной и качественной игрой вблизи собственных ворот. Статистика по большей части на нашей стороне.



За последние 11 официальных матчей «армейцы» только в одном случае забили больше гола. Чалов всё ещё испытывает трудности с реализацией, а другого форварда соответствующего уровня в стане красно-синих нет. При этом, не сказать, что ЦСКА соперничал исключительно с грандами, обладающими фантастической защитной линией.



На указанном промежутке «армейцы» по два раза сыграли с «Уфой» и «Ференцварошем». Также в оппонентах красно-синих были, например, «Крылья Советов», «Ростов» и «Лудогорец». Если ЦСКА не смог отгрузить упомянутым клубам больше гола, то с какой стати команда Виктора Гончаренко сделает это с «Арсеналом»?

Туляки вовсе не мальчики для битья. За пять последних матчей в РПЛ «Арсенал» только в одном случае пропустил дважды, когда не справился с атакой «Краснодара». Игорь Черевченко отдаст инициативу ЦСКА, а у «армейцев» приличные проблемы с позиционным нападением. Если Влашич снова не расчехлит свою пушку, то больше гола хозяева вряд ли сообразят.

Ставка на матч ЦСКА – «Арсенал»

ЦСКА потратил немало сил в Лиге Европы с «Лудогорцем» и теперь попробует одолеть «Арсенал. За коэффициент 2.01 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «армейцев» меньше 1,5. За 11 последних официальных матчей красно-синие только раз забили больше гола. Туляки приедут в Москву обороняться, а у команды Виктора Гончаренко проблемы с позиционным нападением.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1,5 с коэффициентом 2.01.

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