«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз: проверяем интересную ставку на угловые

2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет «Тамбов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 19:30 мск. Купить билеты можно на официальном сайте «быков». Эксперты считают верят в успех команды Мурада Мусаева. Сделать ставку на Ари и компанию в букмекерских конторах можно за 1.44. Победа «волков» оценена аналитиками коэффициентом 7.1.

Прогноз матча «Краснодар» — «Тамбов» (2.12.2019)

«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы и принёс важнейшие очки в копилку России в клубный рейтинг УЕФА. Команда Мурада Мусаева сохраняет шансы на выход в плей-офф, но сейчас всё внимание «быков» сосредоточено на Российской Премьер-Лиге. Впереди у южан противостояние с колючим «Тамбовом».



После отставки Александра Григоряна «волки» одержали три победы подряд во внутреннем первенстве, однако в 17-м туре уступили «Локомотиву» 2:3. Пожалуй, главным и единственным преимуществом «Тамбова» можно назвать время на восстановление, так как «Краснодар» ещё в четверг сражался в Лиге Европы.



Букмекеров дополнительная нагрузка «быков» не смущает. Эксперты дают скромные 1.44 на победу хозяев. Брать фору «-1,5» на «Краснодар» слишком опасно, а потенциальный успех команды Мурада Мусаева в один мяч принесёт слишком маленькую прибыль. К тому же, «Тамбов» явно недооценён специалистами. «Волки» способны преподнести сюрприз.



От ставок на исход логичнее отказаться. В четырёх последних матчах у «Краснодара» три победы, но во всех успешных поединках разница в счёте была минимальной. В первом круге «быки» выиграли в гостях у «Тамбова» 2:0, однако сейчас «волки» действуют гораздо увереннее, да и место проведения поединков для коллектива Сергея Первушина особого значения не имеет.



В предстоящем матче мы углубимся в статистику и сделаем ставку на общий тотал угловых меньше 9,5 с коэффициентом 1.75. Начиная с конца октября, «Тамбов» соперничал с «Уфой», «Сочи», «Ростовом» и «Локомотивом». В указанных поединках было подано 4, 10, 8 и 4 корнера соответственно. Выбранное нами пари проходило в трёх случаях из четырёх.



На аналогичном отрезке «Краснодар» в РПЛ сыграл с «Оренбургом», «Ростовом», «Локомотивом» и «Арсеналом». В данных матчах зафиксировано 13, 8, 4 и 2 угловых. Сделанная нами ставка не сыграла только в одном поединке. Статистика не всегда наталкивает на верные выводы относительно причин и следствия, однако в случае со стандартными положениями «быков» логические доводы присутствуют.

Клуб Сергея Галицкого при любом наставнике стремится играть в комбинационный футбол. «Краснодар» предпочитает взламывать чужую оборону низом через центр, а бесконечные прострелы с флангов – это не про «быков». «Тамбов» отдаст инициативу и выпустит состав, нацеленный на сдерживание, поэтому ожидать большого количества стандартных положений от гостей также не стоит.

Ставка на матч «Краснодар» — «Тамбов»

«Краснодар» выйдет на матч с «Тамбовом» после очередной победы в Лиге Европы. Коэффициент на успех хозяев слишком маленький, а с солидным гандикапом команда Мурада Мусаева уже давненько не побеждала. За 1.75 можно взять общий тотал угловых меньше 9,5. В четырёх последних встречах как с участием «быков», так и в поединках «волков» выбранный нами вариант не проходил лишь по разу.



Ставка: тотал угловых меньше 9,5 с коэффициентом 1.75.

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