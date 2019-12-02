«Локомотив» — «Металлург». Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ

3 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 2.29.
Анализ матча «Локомотив» — «Металлург» (03.12.2019)
Накануне «Локомотив» потерпел обидное поражение от «Автомобилиста» (0:1). Хозяева вяло выглядели в первом периоде, зато потом висели на воротах Якуба Коваржа практически без пауз. Однако чешский голкипер действовал великолепно и позволил своей команде удержать два очка.
На две-три шайбы хоккеисты определённо наиграли. Сильно помешали «5+20» Стаффана Кронвалля в середине второго периода. На этом отрезке давление «Локомотива» было особенно велико, оборона уральцев трещала по швам, однако пять минут в меньшинстве сбили атакующий порыв и дали гостям отдохнуть.
Строго говоря, ярославцы выглядели симпатично. Моментов они создали огромное количество, порой чертили элегантные комбинации, недурно двигали шайбу и несколько раз угодили в каркас ворот. Им, конечно, не повезло. 37-17 по броскам в створ и итоговые 0:1 — это неприятно.
Впрочем, данный факт не отменяет уже ставших привычными проблем со спецбригадами. Реализация лишнего по-прежнему хромает, вот и в воскресенье «Локомотив» дважды получал численное преимущество в дебюте, оба раза оставшись ни с чем. А «Автомобилист» использовал первое же удаление соперника. Та шайба в итоге так и осталась единственной.
С точки зрения борьбы за место в плей-офф поражение никак не изменило ситуацию, так как «Сочи» и «Северсталь» в воскресенье тоже проиграли. Но ярославцы, очевидно, смотрят наверх и хотят подняться как можно выше. Плотность в таблице серьёзная, а потому для попадания в топ-5 конференции нужно правильно реагировать на неудачи.
Впереди игра с «Металлургом», который после пяти поражений подряд одержал трудовую победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0). «Лисы» терпели с первой и до последней минуты, улучив свой шанс в середине третьего периода: Николай Кулёмин перехватил плохую передачу, убежал и забил.
«Локомотив» определённо не досчитался пары-тройки шайб в прошлом поединке. В какой-то момент при такой игре его должно прорвать. В то же время магнитогорцы великолепно умеют душить в средней зоне, разрушать позиционные атаки и не давать сопернику поднимать голову.
Неудачи «лис» в турне по Дальнему Востоку тесно связаны с ужасной игрой голкиперов, единственная полноценная неудача за последнее время случилась в матче с ЦСКА (1:3). Красно-синие действительно превзошли подопечных Ильи Воробьёва во всём, но это неудивительно, ведь речь идёт о действующем чемпионе. «Локомотив» сейчас находится примерно в той же весовой категории, что и ММг.
В связи с этим игра обещает быть близкой и плотной. Многое решат спецбригады, с которыми проблемы и у тех и у других. Проверим лобовую ничью за 3.90, а также возьмём ТМ 4,5 шайбы за 1.96 и “гол в первые 10 минут — нет” за 1.93.
Ставки на матч «Локомотив» — «Металлург»
Магнитогорцы великолепно умеют душить в средней зоне, разрушать позиционные атаки и не давать сопернику поднимать голову. Соперники начали сезон не лучшим образом и на данный момент находятся на сопоставимом уровне. Скорее всего, борьбы и желания в такой ситуации будет больше, чем голов и опасных моментов.
Ставка №1: ничья за 3.90.
Ставка №2: ТМ 4,5 шайбы за 1.96.
Ставка №3: гол в первые 10 минут — нет за 1.93.
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