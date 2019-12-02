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«Торпедо» — «Автомобилист», 4 декабря 2019, прогноз на матч КХЛ

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз
Алексей Серяков
«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Жафяров и Варнаков разберутся с Коваржем
Уральцы в последнее время выглядят тяжеловато, в Нижнем Новгороде им придётся туго.
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4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Торпедо” в Нижнем Новгороде встретится с “Автомобилистом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дэвида Немировски в основное время можно с коэффициентом 2.21.

Анализ матча «Торпедо» — «Автомобилист» (04.12.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург

“Торпедо” держит заданную планку и продолжает радовать болельщиков. В семи последних матчах одержано пять побед, а на отрезке в девять игр команда лишь раз ушла со льда без набранных очков. Было это в Челябинске, где гости проспали дебют и закономерно уступили “Трактору” (0:4).

В остальном дела у нижегородцев идут замечательно. Недавнее поражение от московского “Динамо” по буллитам (1:2 Б) — это нормально. Бело-голубые — традиционно неудобный соперник для “Торпедо”, непосредственно по качеству хоккея подопечные Дэвида Немировски выглядели здорово.

Они полностью заслужили спасительную шайбу на 59-й минуте, потому что давили на протяжении всего поединка. Разница по броскам в итоге оказалась почти двузначной (47-28), но проблемы с реализацией и несколько отличных спасений Ивана Бочарова не позволили добиться большего.

С того момента у команды было трое суток на восстановление и подготовку, а потому с энергией и движением проблем быть не должно. А всё остальное у нижегородцев в порядке: они действуют ярко и результативно, входят в чужую зону через пас, много создают и всегда борются до конца.

“Автомобилист” в воскресенье прервал серию из двух поражений, хотя в первую очередь должен благодарить вратаря. “Локомотив” висел на воротах уральцев два периода, но так и не сумел пробить Якуба Коваржа (0:1). Ярославцы перебросали соперника в два с лишним раза (37-17) и остались ни с чем.

Андрей Мартемьянов по-прежнему не может рассчитывать на Павла Дацюка, без которого нападение смотрится совсем уж тоскливо. Легионеры напоминают о себе по праздникам, брака много, а придумать тонкую передачу и решить эпизод некому. В Ярославле удалось выиграть за счёт гола в большинстве и чудес от Коваржа, но в Нижнем Новгороде одной шайбы вряд ли хватит.

“Торпедо” забивало на своём льду во всех матчах сезона, кроме 0:3 с ЦСКА, где москвичам откровенно повезло разгромить соперника при как минимум равной игре.

Также на стороне хозяев лишний день отдыха и поддержка болельщиков. Похоже, оборону гостей ждёт настоящее испытание.

Ход мыслей примерно такой: нижегородцы в прошлом матче забили явно меньше ожидаемого, а екатеринбуржцы отыграли на ноль, хотя спокойно могли пропустить три-четыре шайбы. В какой-то момент маятник должен качнуться в обратную сторону: удача вернёт долг хозяевам и отвернётся от гостей.

Проверим победу “Торпедо” за 2.21, можно даже рассмотреть П1 с форой (-1) за 2.58. Вторая ставка — ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.34. “Автомобилист” в нынешнем состоянии остро зависит от обороны, так как испытывает заметные проблемы с созиданием. Скорее всего, встреча получится не особенно результативной и уложится в 4-5 шайб.

Ставки на матч «Торпедо» — «Автомобилист»

Нижегородцы в прошлом матче забили явно меньше ожидаемого, а екатеринбуржцы отыграли на ноль, хотя спокойно могли пропустить три-четыре шайбы. В какой-то момент маятник должен качнуться в обратную сторону: удача вернёт долг хозяевам и отвернётся от гостей. Не будем мудрить и возьмём П1 за 2.21.

Ставка №1: победа “Торпедо” за 2.21.

Ставка №2: ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.34.

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