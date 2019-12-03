«Сан-Хосе» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов переиграют Кутюра

4 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в Сан-Хосе встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры считают шансы соперников абсолютно равными: поставить на победу команд в основное время можно с коэффициентом 2.46.

Анализ матча «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» (04.12.2019)

“Вашингтон” после небольшого спада, вызванного плотнейшим календарём, получил необходимую передышку и начал новую победную серию. Александр Овечкин и партнёры провели девять матчей за 16 суток, после чего получили 4,5 дня на восстановление. Результат не заставил себя ждать.



В трёх последующих встречах одержаны три победы. Энергия, движение и количество остроты вернулись на былой уровень. Достаточно сказать, что в каждом случае забивалось от трёх до пяти голов. Пострадали “Флорида” (4:3 ОТ), “Тампа-Бэй” (4:3) и “Детройт” (5:2). С “Ред Уингз” Александр Овечкин оформил хет-трик.



В общем, жизнь “Кэпиталз” наладилась. Правда, они потеряли первое место в лиге, уступив его “Бостон Брюинз”. “Мишки” тоже набрали 43 очка, но по дополнительным показателям находятся выше при одной игре в запасе. Однако переоценивать значимость подобных вещей не стоит, тем более в начале декабря. За регулярку Кубок Стэнли не вручают.



“Столичные” имели около 2,5 дня на отдых после победы над “Детройтом”, а потому никаких проблем со свежестью у них быть не должно. Кроме того, в поединке с “Сан-Хосе” возможно возвращение Никласа Бекстрёма, который пропустил около двух недель. Естественно, отсутствие шведа добавляло проблем в центральной оси.



Однако после такого простоя Бекстрём вряд ли покажет свой лучший хоккей. Вполне возможно, что он сыграет с ограничением по времени. А ведь мастер такого класса очень нужен в матче с “Сан-Хосе”: этот клуб после провального старта набрал сумасшедший ход и вернулся в зону плей-офф.



“Акулы” выиграли 11 из 13 предыдущих матчей, хотя оба поражения (2:5 от “Эдмонтона” и 1:5 от “Виннипега”) потерпели на своём льду. Ставить против такой команды трудно, но тут сомнения вызывает запас сил. Дело в том, что у “Шаркс” в конце ноября был очень тяжёлый календарь: семь игр за 12 суток, в том числе бэк-ту-бэк.



После него хоккеисты получили 2,5 дня отдыха — вроде бы неплохо, но для восстановления после двух поединков кряду с перелётом в Аризону этого может не хватить. Свежий “Вашингтон” определённо точно потребует серьёзной физической готовности, даже небольшое проседание на 5-10 минут рискует оказаться роковым.



Потому мы всё же попробуем сыграть от гостей. “Кэпс” одержали три победы в четырёх последних матчах с “Сан-Хосе”, а ещё в одном случае уступили в овертайме со счётом 6:7. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.93, а также ставкой Х2 + тотал больше 4,5 шайбы за 2.16. “Шаркс” в последнее время часто катают низы, но на пять голов соперников должно хватить, всё же атака у “Вашингтона” сейчас хороша.

Второй вариант — “гол в первые 9 минут — нет” за 2.12. Обе команды набрали серьёзный ход и наверняка будут опасаться друг друга. “Кэпиталз”, пожалуй, потребуется время в связи с возможным возвращением Бекстрёма — сочетания троек изменятся, что обещает определённые проблемы в дебюте. А уж затем игра, скорее всего, разойдётся. Нескольких смен должно хватить для того, чтобы вспомнить былые наработки и перестроиться.

Ставки на матч «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз»

“Кэпс” одержали три победы в четырёх последних матчах с “Сан-Хосе”, а ещё в одном случае уступили в овертайме со счётом 6:7. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.93, а также ставкой Х2 + тотал больше 4,5 шайбы за 2.16. “Шаркс” в последнее время часто катают низы, но на пять голов соперников должно хватить, всё же атака у “Вашингтона” сейчас хороша.



Ставка №1: “Вашингтон” не проиграет + тотал больше 4,5 шайбы за 2.16.



Ставка №2: гол в первые 9 минут — нет за 2.12.