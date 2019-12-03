«Сибирь» — «Авангард». Прогноз: Сятери остановит Бека и Войнова

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 2.19.

Анализ матча «Сибирь» — «Авангард» (04.12.2019)

«Сибирь» наконец-то преодолела чёрную серию, которая растянулась почти на весь ноябрь. Команда проиграла восемь матчей подряд, зацепив на этом отрезке лишь одно очко. Справедливости ради нужно сделать поправку на календарь. Он был крайне плотным и неприятным.

Все восемь соперников входят в зону плей-офф, при этом в большинстве случаев новосибирцы навязывали борьбу и оставались с пустыми руками только из-за невезения и нехватки исполнительского мастерства. Прежде всего, конечно, в завершении. Ведь проблемы с реализацией тянутся с самого начала сезона.

В последнее время свет в конце тоннеля всё же появился. «Снеговики» зацепили очки в Казани (1:2 Б), после чего одержали две яркие победы на выезде. Досталось «Йокериту» (4:1) и «Северстали» (6:4). Всё это можно описать одним словом — прорвало. То, что не залетало в предыдущих матчах, залетело в Хельсинки и Череповце.

Две долгожданные победы подряд позволили немного укрепить положение, ведь плотность в турнирной таблице Восточной конференции небывалая. Сейчас подопечные Николая Заварухина находятся на границе зоны плей-офф, набрав 37 очков в 32 матчах. Но все преследователи провели на 2-3 игры больше, так что ситуация находится под контролем.

«Авангард» здорово начал выездное турне, результативно слетав на Дальний Восток. Пять очков в трёх встречах — это вполне хорошо. Могло бы и шесть, но концовка второй игры с «Куньлунем» откровенно не удалась (2:3 ОТ). В остальном полёт нормальный: 3:2 Б с тем же «Куньлунем» и 2:1 с «Амуром».

Строго говоря, каждый из трёх предыдущих матчей омичей оказался весьма близким. Учитывая количество травм в команде, нехватка сил и свежести наверняка скажется. «Ястребам» предстоит провести четвёртую гостевую игру за семь суток, на фоне перелётов и смен часовых поясов это очень непросто.

Раз так, шансы зацепиться у «Сибири» наверняка появятся. Благо что отдыхали они на день больше. С качеством хоккея у хозяев всё вполне достойно, а поддержка родных трибун поможет в трудные моменты. Потому играть мы будем от аутсайдера. Статистика очных встреч на нашей стороне.

В четырёх последних поединках в Новосибирске «Авангард» потерпел два поражения и лишь один раз победил в основное время. 1Х за 1.68 выглядит надёжно, можно поднять коэффициент докупкой тотала меньше 6,5 шайбы (1.89) или даже проверить П1 с нулевой форой за 2.32. Омичам на фоне усталости будет сложно выиграть «конёк».

Ставки на матч «Сибирь» — «Авангард»

«Ястребам» предстоит провести четвёртую гостевую игру за семь суток, на фоне перелётов и смен часовых поясов это очень непросто. Раз так, шансы зацепиться у «Сибири» наверняка появятся. Благо что с качеством хоккея у хозяев всё вполне достойно, а поддержка родных трибун поможет в трудные моменты.

Ставка: победа «Сибири» с нулевой форой за 2.32.