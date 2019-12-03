СКА — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Азеведу покажут себя в Санкт-Петербурге

СКА приятно удивил в Москве, но с казанцами будет не легче.

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча СКА — «Ак Барс» (04.12.2019)

СКА после очень непростого старта сезона заставил себя уважать. Серия из восьми побед вызывала вопросы, потому что семь из восьми обыгранных соперников находились за пределами зоны плей-офф. А восьмой – «Адмирал» — заслуживает самых тёплых слов в свой адрес, но всё же обладает весьма скромным составом.

Однако накануне петербуржцы обыграли ЦСКА (4:2), а это уже совсем другое дело. В регулярном чемпионате это случилось впервые с 2017 года. Да ещё и на чужом льду. Правда, можно говорить о помехе вратарю в эпизоде со второй шайбой, которая позволила гостям сравнять счёт.

Вполне возможно, что нарушение правил там было, но это, строго говоря, проблема московского клуба. Игорь Никитин не стал запрашивать видеопросмотр, а потому любые споры не имеют под собой основания. Сам тренер на пресс-конференции сообщил, что принял такое решение после совета по рации. На этом вопрос можно считать закрытым.

Гораздо важнее, что СКА приятно удивил качеством хоккея. Команда выдержала высокий темп и обошлась без провалов, что само по себе довольно сложно в матче с соперником уровня ЦСКА. На выходе получилась абсолютно равная игра. Разумеется, где-то гостям повезло, но они заслужили это концентрацией и упорным трудом.

Теперь пришло время расплачиваться за курортный календарь в ноябре. Сразу же после поединка с действующим обладателем Кубка Гагарина придётся помериться силами с единоличным лидером регулярного чемпионата «Ак Барсом», который в девяти последних матчах одержал восемь побед.

По сути, нас ожидает битва самых горячих клубов КХЛ на сегодняшний день. Поспорить с этим может разве что «Спартак», выигравший пять раз в шести предыдущих встречах, но красно-белые недавно получили 0:5 в Хабаровске. Так что такой ракурс имеет право на жизнь.

Разумеется, ключевой вопрос — хватит ли СКА сил и эмоций после тяжелейшей победы над принципиальным противником? Довольно часто после таких матчей ощущается опустошение, а времени на отдых и перезарядку практически нет. Между тем, выиграть «конёк» у казанцев сейчас очень тяжело.

«Барсы» время на восстановление, напротив, имели. Они отдыхали с 1 декабря, когда разгромили московское «Динамо» на своём льду (5:2). Уже к середине первого периода всё стало понятно, потому что разница в счёте достигла трёх шайб. Оставшееся время превратилось в тренировку.

Соперники стоят друг друга, но при прочих равных «Ак Барс» должен быть посвежее. В связи с этим мы бы выбирали между П2 с нулевой форой и ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 2.00. Казанцы в последнее время не имеют проблем с результативностью в больших матчах. «Динамо» получило пять голов, «Салават Юлаев» и «Авангард» — по три.

Ставки на матч СКА — «Ак Барс»

СКА оставил много сил и эмоций в Москве, добыв тяжелейшую победу над ЦСКА. «Ак Барс» сейчас в полном порядке — восемь побед в девяти последних матчах, первое место в лиге. Всё это обещает петербуржцам проблемы. Всё же провести две большие встречи с минимальной паузой между ними крайне сложно.

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 2.00.