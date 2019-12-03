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СКА — «Ак Барс», 4 декабря 2019, прогноз на матч КХЛ

СКА — «Ак Барс», прогноз
Алексей Серяков
СКА — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Азеведу покажут себя в Санкт-Петербурге
СКА приятно удивил в Москве, но с казанцами будет не легче.
Ставки 0

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча СКА — «Ак Барс» (04.12.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань

СКА после очень непростого старта сезона заставил себя уважать. Серия из восьми побед вызывала вопросы, потому что семь из восьми обыгранных соперников находились за пределами зоны плей-офф. А восьмой – «Адмирал» — заслуживает самых тёплых слов в свой адрес, но всё же обладает весьма скромным составом.

Однако накануне петербуржцы обыграли ЦСКА (4:2), а это уже совсем другое дело. В регулярном чемпионате это случилось впервые с 2017 года. Да ещё и на чужом льду. Правда, можно говорить о помехе вратарю в эпизоде со второй шайбой, которая позволила гостям сравнять счёт.

Вполне возможно, что нарушение правил там было, но это, строго говоря, проблема московского клуба. Игорь Никитин не стал запрашивать видеопросмотр, а потому любые споры не имеют под собой основания. Сам тренер на пресс-конференции сообщил, что принял такое решение после совета по рации. На этом вопрос можно считать закрытым.

Гораздо важнее, что СКА приятно удивил качеством хоккея. Команда выдержала высокий темп и обошлась без провалов, что само по себе довольно сложно в матче с соперником уровня ЦСКА. На выходе получилась абсолютно равная игра. Разумеется, где-то гостям повезло, но они заслужили это концентрацией и упорным трудом.

Теперь пришло время расплачиваться за курортный календарь в ноябре. Сразу же после поединка с действующим обладателем Кубка Гагарина придётся помериться силами с единоличным лидером регулярного чемпионата «Ак Барсом», который в девяти последних матчах одержал восемь побед.

По сути, нас ожидает битва самых горячих клубов КХЛ на сегодняшний день. Поспорить с этим может разве что «Спартак», выигравший пять раз в шести предыдущих встречах, но красно-белые недавно получили 0:5 в Хабаровске. Так что такой ракурс имеет право на жизнь.

Разумеется, ключевой вопрос — хватит ли СКА сил и эмоций после тяжелейшей победы над принципиальным противником? Довольно часто после таких матчей ощущается опустошение, а времени на отдых и перезарядку практически нет. Между тем, выиграть «конёк» у казанцев сейчас очень тяжело.

«Барсы» время на восстановление, напротив, имели. Они отдыхали с 1 декабря, когда разгромили московское «Динамо» на своём льду (5:2). Уже к середине первого периода всё стало понятно, потому что разница в счёте достигла трёх шайб. Оставшееся время превратилось в тренировку.

Соперники стоят друг друга, но при прочих равных «Ак Барс» должен быть посвежее. В связи с этим мы бы выбирали между П2 с нулевой форой и ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 2.00. Казанцы в последнее время не имеют проблем с результативностью в больших матчах. «Динамо» получило пять голов, «Салават Юлаев» и «Авангард» — по три.

Ставки на матч СКА — «Ак Барс»

СКА оставил много сил и эмоций в Москве, добыв тяжелейшую победу над ЦСКА. «Ак Барс» сейчас в полном порядке — восемь побед в девяти последних матчах, первое место в лиге. Всё это обещает петербуржцам проблемы. Всё же провести две большие встречи с минимальной паузой между ними крайне сложно.

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 2.00.

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