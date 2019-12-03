ЦСКА — «Динамо». Прогноз: в московском дерби ставим на голы

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с “Динамо”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.50.

Анализ матча ЦСКА — «Динамо Москва» (04.12.2019)

ЦСКА накануне потерпел обидное поражение от СКА (2:4). Дважды вёл в счёте, но позволял сопернику отыграться, а в концовке пропустил два раза за минуту и остался ни с чем. Второй гол петербуржцев мог быть забит с нарушением правил, однако тренерский штаб хозяев не стал брать видеопросмотр, и взятие ворот засчитали.



В остальном игра выдалась абсолютно равной и проходила в очень хорошем темпе. СКА прежде допускал потерю концентрации и дорого за это платил. Но на этот раз гости выдержали: высокие скорости они поддерживали, в своей зоне практически не ошибались, в меньшинстве действовали здорово.

Теперь красно-синие потеряли лидерство в Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова опережают их на один балл, хотя в целом ситуация находится под контролем. У москвичей есть две игры в запасе, так что всё в их руках. Всё же на старте сезона СКА терял очки направо и налево.



“Динамо” получило тяжелейший календарь после паузы на Евротур. Тот отрезок удалось пройти достойно — четыре победы в шести матчах. Затем — четыре дня отдыха и ещё три встречи (лишь одна — на своём льду). В них удалось набрать четыре очка, а ведь соперники были крепкие.



Бело-голубые уверенно победили “Локомотив” (4:1), после чего выстояли в Нижнем Новгороде (2:1 Б). “Торпедо” висело на воротах москвичей, перебросало их почти в два раза (47-28), но Иван Бочаров был великолепен. В серии буллитов хозяева так и не смогли забить ему с пяти попыток.



Однако уже спустя сутки Бочаров пропустил всё то, что вытащил в Нижнем. Вратарь, скорее всего, просто не успел восстановиться, а потому не справился с парочкой довольно простых бросков. Из-за этого встреча с “Ак Барсом” (2:5) фактически закончилась на 12-й минуте, когда разница в счёте достигла трёх шайб.



Динамовцы, естественно, не опустили рук и продолжили бороться, однако отыграть три шайбы у нынешних казанцев практически невозможно. Лидер КХЛ уверенно довёл игру до победы, а подопечные Владимира Крикунова получили лишний день отдыха. Который им, пожалуй, был необходим.



Признаки усталости наблюдались ещё в Нижнем Новгороде, где москвичи быстро подсели и редко отвечали контрвыпадами. В Казани они вчистую проиграли “конёк” и отдали много единоборств. Скорее всего, команда пожинает плоды убойного расписания во второй половине ноября, когда пришлось провести шесть встреч за 11 суток.



На таком фоне даже лишний день отдыха может оказаться бесценным. ЦСКА имел на восстановление на сутки меньше, зато во второй раз подряд сыграет на своём льду. Плюс длинная «скамейка», дающая возможность проводить ротацию с минимальными потерями в качестве.



Красно-синие наверняка будут злы и мотивированы после поражения от СКА. Подопечные Игоря Никитина проиграли дома пять матчей подряд, а предыдущую победу одержали аж 21 октября (5:2 над “Торпедо”). Вроде бы “армейцы” идут явными фаворитами, но кусачее “Динамо” непременно доставит определённые трудности.



П1 за 1.50 — это несерьёзно, а лезть в большие форы очень опасно. Команда Владимира Крикунова имеет полное право рассчитывать на очки. Если бы не проблемы со свежестью в предыдущих поединках, П2 с форой (+1) за 2.20 выглядело бы железно. А так придётся искать что-то ещё.



Проверим гол “Динамо” во втором периоде за 2.42. Бело-голубые очень хорошо проводят эти отрезки, имея в нынешнем сезоне разницу шайб 35-18. Также возьмём гол в первые 10 минут за 2.25. Вероятность агрессивного дебюта в исполнении ЦСКА после свежих неудач высока, а бело-голубые хороши на контратаках.

Ставки на матч ЦСКА — «Динамо»

Красно-синие наверняка будут злы и мотивированы после поражения от СКА. Подопечные Игоря Никитина проиграли дома пять матчей подряд, а предыдущую победу одержали аж 21 октября (5:2 над “Торпедо”). Проверим гол в первые 10 минут за 2.25. Вероятность агрессивного дебюта в исполнении ЦСКА после свежих неудач высока, а бело-голубые хороши на контратаках.



Ставка №1: “Динамо” забьёт во втором периоде за 2.42.



Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.25.