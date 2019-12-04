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«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз», 5 декабря, прогноз на НХЛ

«Питтсбург» — «Сент-Луис». Прогноз
Алексей Серяков
«Питтсбург» — «Сент-Луис». Прогноз: Малкину и Барбашёву не хватит 60 минут
Три дня назад действующий чемпион разгромил “пингвинов” на своём льду.
Ставки 0

5 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в Питтсбурге встретится с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу “пингвинов” в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» (05.12.2019)

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Карлссон (Диллон, Ферраро) – 02:33' (5x5)   1:1 Хэтэуэй (Карлсон, Дауд) – 13:31' (5x5)   1:2 Врана (Оши, Карлсон) – 14:24' (5x5)   1:3 Карлсон (Кемпны) – 16:32' (5x5)   1:4 Хэтэуэй (Дауд) – 22:31' (5x5)   1:5 Врана (Эллер, Орлов) – 36:15' (5x5)   2:5 Кейн (Карлссон) – 53:07' (5x5)

“Питтсбург” без Сидни Кросби лишился заметной части атакующего потенциала. Тем не менее команда не падает ниже определённой планки и показывает достойные результаты. Также она отличается нестабильностью и уже давно чередует победные и неудачные отрезки, которые чаще всего длятся по два-три матча.

Нестабильность тесно связана с травмами и частыми изменениями сочетаний. “Пингвины” стабильно забивают свои две-три шайбы, но превзойти эту отметку удаётся редко. Оно и неудивительно, ведь созидать на качественном уровне на данный момент готовы там не многие.

Хорошо хоть вернулся Крис Летанг, в четырёх встречах после травмы настрелявший четыре очка. На таком фоне всё зависит от обороны, с которой у подопечных Майка Салливана дела в последнее время обстоят не лучшим образом. После феерической перестрелки с “Ванкувером” (8:6) случились два поражения подряд с одинаковым счётом 2:5.

Разгромно проиграть нынешнему “Коламбусу” — задача не из лёгких. “Блю Джекетс” с горем пополам идут по графику “очко за игру” и, как правило, вымучивают каждую шайбу. Но в тот вечер всё сошлось: Тристан Джерри защищал ворота ниже среднего, а хозяева сумели дважды отличиться в большинстве.

По второй неудаче вопросов нет. “Питтсбург” заканчивал бэк-ту-бэк выездным матчем с “Сент-Луисом”. До середине второго периода игра была равной, а дальше сказалась усталость. Несколько проигранных эпизодов и досадных ошибок склонили чашу весов в пользу “музыкантов”.

С тех пор у “пингвинов” было около четырёх суток на отдых. Теперь действующему чемпиону НХЛ будет сложнее выигрывать ключевые единоборства. И второй момент — команда Евгения Малкина нынче выглядит абсолютно по-разному на своём и чужом льду. В восьми последних домашних матчах одержано шесть побед при двух поражениях в овертайме — отличный показатель.

А вот в девяти предыдущих выездных встречах выиграть удалось лишь дважды, причём один раз — за пределами основного времени. Контраст ощутимый. Естественно, в отсутствие Кросби поддержка болельщиков имеет огромное значение. Потому на этот раз “Сент-Луису” наверняка придётся тяжелее.

“Блюз” тоже стали предсказуемее в атаке без Владимира Тарасенко, однако на результатах это не сказывается. Последние 4 матча они выиграли. Причина проста — отличные действия в обороне и уверенная игра пары вратарей Биннингтон — Аллен. В 17 последних поединках “музыканты” лишь дважды пропустили больше трёх шайб (по четыре от “Анахайма” и “Нэшвилла”).

Раз так, логично ожидать нервного и вязкого хоккея, в котором победит тот, кто меньше ошибётся и лучше проявит себя в неравных составах. Тут у гостей преимущество: в меньшинстве они лучше на 2,4%, зато в реализации лишнего разница существенная (8%). Мы бы выбирали между лобовой ничьей за 4.30 и Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.75. У гостей лучше защита и спецбригады, а “Пингвинз” хороши на своём льду.

Также проверим “гол в первые 10 минут — нет” за 2.16. “Пингвины” очень много пропустили в недавних матчах, после такого тренерский штаб наверняка попросит действовать внимательнее и аккуратнее. “Сент-Луис” умеет играть по счёту, поэтому будет важно не предоставить ему фору в дебюте. Вариант помягче — ИТМ 3 шайбы “Питтсбурга” за 1.95.

Ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз»

В 17 последних поединках “музыканты” лишь дважды пропустили больше трёх шайб. Раз так, логично ожидать нервного и вязкого хоккея, в котором победит тот, кто меньше ошибётся и сильнее проявит себя в неравных составах. Тут у гостей преимущество: в меньшинстве они лучше на 2,4%, зато в реализации лишнего разница существенная (8%). Мы бы выбирали между лобовой ничьей за 4.30 и Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.75.

Ставка №1: ничья за 4.30.

Ставка №2: гол в первые 10 минут — нет за 2.16.

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