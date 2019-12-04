«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: уфимцам не хватит свежести

5 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Салават Юлаев” в Уфе встретится с “Металлургом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Цулыгина в основное время можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Металлург» (05.12.2019)

“Салават Юлаев” после четырёх обидных поражений пришёл в себя и разгромил “Трактор” (5:2). Несмотря на счёт, игра получилась близкой, а во втором периоде и вовсе напоминала настоящие качели с огромным количеством моментов в обе стороны и без застреваний шайбы в средней зоне.



По сути, челябинцы вполне могли рассчитывать на победу, ведь создали они достаточно. В основном, конечно, на контратаках, но это не имеет значения. Всё решило исполнительское мастерство: Ларсен и Умарк забили там, где лидеры гостей не смогли отличиться.

Ну и, конечно, сыграла разница в уровне вратарей. Андрей Кареев выручал много и со вкусом, а голкиперы “мишек” в паре эпизодов не подтащили. За счёт реализации и настойчивости подопечные Николая Цулыгина уверенно довели сложный поединок до победы, прервав чёрную серию.



Впрочем, тут нужно обратить внимание на календарь. Уфимцы проведут пятый матч за восемь суток, при этом встречи с “Йокеритом” и “Трактором” были спаренными. Соответственно времени на восстановление практически не имелось. Этот фактор рискует напомнить о себе в самый неподходящий момент.



Всё же «скамейка» у “СЮ” не самая длинная, а следующий соперник играет от обороны. Ставить капканы в средней зоне, постоянно играть в тело и навязывать борьбу — его хлеб. То есть единоборств будет много, а на фоне усталости выдержать 60 интенсивных минут крайне непросто.



“Металлург” перед предыдущей игрой отдыхал 2,5 дня, так что должен быть посвежее. В Ярославле ему удалось выстрадать одно очко (2:3 Б), а рассчитывать на большее не позволила собственная глупость. Матч получился абсолютно равным, “лисы” дважды вели в счёте, но оба раза “Локомотив” сумел отыграться.



А в концовке магнитогорцы схватили два малых штрафа за 22 секунды и остались втроём. Героически выстояли, но только для того, чтобы вновь получить удаление. На этот раз уже в овертайме. Вновь дотерпели — теперь уже для того, чтобы не забить ни одной шайбы в восьми попытках буллитной серии.



Четыре предыдущие очные встречи в регулярных чемпионатах получились низовыми: 1:0, 3:0, 4:0 и 1:2 ОТ. При этом в пяти последних случаях магнитогорцы набрали очки, а в оставшемся уступили в овертайме. Мы бы выбирали между Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.28 и ИТМ 2 шайбы “СЮ” за 2.13.



Проверять ли итоговую победу ММг за 2.16 — дело вкуса. У уфимцев действительно очень тяжёлый календарь, при котором трудно выдать ровные 60 минут и обойтись без провалов. Но поддержка трибун наверняка добавит сил и поможет хозяевам в трудный момент.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

Уфимцы проведут пятый матч за восемь суток, при этом встречи с “Йокеритом” и “Трактором” были спаренными. Соответственно времени на восстановление практически не имелось. Четыре предыдущие очные встречи в регулярных чемпионатах получились низовыми: 1:0, 3:0, 4:0 и 1:2 ОТ. При этом в пяти последних случаях магнитогорцы набрали очки, а в оставшемся уступили в овертайме. Мы бы выбирали между Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.28 и ИТМ 2 шайбы “СЮ” за 2.13.



Ставка: “Металлург” не проиграет + тотал меньше 5,5 шайбы за 2.28.