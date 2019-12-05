«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: Эмбиид затопчет худшую оборону НБА

6 декабря на паркете «Кэпитал Уан-арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Филадельфию». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают «Сиксерс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на победу Джоэла Эмбиида и компании с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.37. Успех «Уизардс» оценивается аналитиками коэффициентом 3.40.

Прогноз матча «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс» (6.12.2019)

«Филадельфия» после скомканного старта набрала приличный ход и активно борется с конкурентами за вторую строчку Восточной конференции. Лидерство вряд ли отдадут Яннис и компания, а дальше всё в руках «Сиксерс». Из последних девяти матчей парни Бретта Брауна выиграли восемь.



«Вашингтон» барахтается между дном и границей кубковой восьмёрки. Из-за чудовищного контракта Джона Уолла клуб лишён финансовой гибкости, а тут ещё и травмы подкосили некоторых важных исполнителей. «Уизардс» уступили в пяти из шести последних матчей.



«Филадельфия» идёт явным фаворитом встречи, и весь вопрос заключается в выборе оптимальной ставки. Из предложений с высокой потенциальной прибылью выделяется индивидуальный тотал «Сиксерс» в первой половине больше 59,5 очка с коэффициентом 2.00. Брать фору или результативный матч в целом опасно, так как победитель может быть определён уже по итогам трёх четвертей.



В ближайшем поединке хозяевам кроме Уолла не помогут Брайант и Майлз, а под вопросом Вагнер, Маинми и Мэтьюз. Гости обойдутся без Ричардсона и Милтона. Стартовую пятёрку «Филадельфии» можно назвать самой тяжёлой в НБА за долгие годы. Судите сами, в основе «Сиксерс» одновременно выходят Эмбиид, Хорфорд, Харрис и Симмонс.



У «Вашингтона» травмирован основной центровой, под вопросом два других. В поединке с «Орландо» Скотт Брукс вместе с Хачимурой выпустил в переднюю линию Бертанса, так как лучше вариантов попросту не было. В итоге «Мэджик» взяли на 10 подборов больше соперника.



«Вашингтон» худший по очкам, пропущенным из краски. «Уизардс» идут на 30-й строчке по оборонительному рейтингу. Учитывая мощь и габариты «Филадельфии», команда Скотта Брукса выглядит идеальным оппонентом для того, чтобы Эмбиид с партнёрами повеселились на полную катушку.



Средний рост игрока старта «Уизардс» в последнем матче составлял 197,8 сантиметра, а у «Сиксерс» 206,6. Разница чудовищная, но дело ведь не только в габаритах. «Вашингтон» валяет дурака в защите и уязвим даже для простейших взаимодействий. Если у «Филадельфии» возникнут проблемы с реализацией, то мяч в корзину всегда можно добавить после подбора в нападении.

Ставка на матч «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс»

У «Филадельфии» самая тяжёлая пятёрка в лиге. «Вашингтон» идёт на последнем месте в НБА как по защитному рейтингу, так и по очкам, пропущенным из краски. «Уизардс» идеально подходят для Эмбиида и компании. С коэффициентом 2.00 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Сиксерс» в первой половине больше 59,5 очка. Весь матч брать опасно, так как в концовке гости могут расслабиться.



Ставка: индивидуальный тотал «Сиксерс» в первой половине больше 59,5 очка с коэффициентом 2.00.

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