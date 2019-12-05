Джошуа — Руис. Прогноз: британец отомстит Разрушителю в реванше

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. По оценке букмекеров, фаворит поединка — Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 63% вероятности. Поставить на повторный успех Руиса можно за 2.65.

7 декабря в Саудовской Аравии состоится крупнейший реванш этого года. В ринге сойдутся чемпион мира по трём версиям (WBA Super, IBF и WBO) в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа.



Великолепный британец по всем раскладам должен был проходить вышедшего на коротком уведомлении мексиканца 1 июня этого года, но Руис оказался удивительно настырным парнем, что помогло ему тем вечером сотворить главную сенсацию сезона в профи-боксе и навсегда войти в историю. В седьмом раунде той встречи Руис отправил Джошуа в нокаут, одновременно став автором главного апсета-2019 и первым в истории Мексики чемпионом в супертяжёлом весе.



Многое говорилось экспертами и сторонами после первого поединка Энди с Энтони. Одни уверены, что Джошуа просто недооценил соперника и вышел побеждать того одной рукой. Стоит сказать, что отчасти это похоже на правду: бой начинался для британца совсем недурно. Более того, первый нокдаун того вечера в свой актив записал боксёр из красного угла, что как бы намекало зрителям – интриги не будет и в этом бою с участием Джошуа. Однако через два раунда стало понятно, насколько это впечатление оказалось ошибочным.



Также определённая часть экспертов, фанатов и действующих боксёров сошлась во мнении, что никакой сенсации на самом-то деле 1 июня не случилось – просто таков реальный уровень Джошуа, а Руис лишь показал миру слабые места звезды, которую так трепетно выращивали на Туманном Альбионе последние несколько лет.



Автор этих строк рискнёт предположить, что истина кроется где-то посередине: безусловно, Джошуа не ожидал подобной прыти от последнего соперника и, безусловно, сам британец был несколько переоценён. Хотя и сказать, что он достиг своего положения незаслуженно – пожалуй, будет лишним.



В реванше Руиса и Джошуа фаворитом, как и в первый раз, считается Энтони, правда, совсем не таким уверенным. Что в первую очередь должно сыграть на руку тем, кто собирается на этот поединок поставить. Дело в том, что причин ставить на Джошуа не настолько мало, как может показаться после прошлого выступления британца. Энтони считается самым настоящим профессионалом своего дела, настоящим максималистом, потому нет сомнений, что проблемы с настроем в этот раз едва ли настигнут экс-чемпиона.

По фото видно, что Джошуа скинул в весе (хотя обещал это сделать Руис), значит, повторяющиеся проблемы с выносливостью в этот раз также были учтены. Ну и не стоит забывать, кто из двоих на самом деле является истинной стороной А, как говорят в боксе, и кому будут слегка «подсуживать», если поединок вдруг дойдёт до решения.



Правда, тяжело сейчас поверить, что Джошуа и Руис проведут в ринге все 12 раундов. Вероятнее всего, Энтони вернёт свои пояса, отомстив по всем статьям. Прогноз такой — победа Джошуа с 5 по 8 раунды.

Прогноз на бой Энтони Джошуа — Энди Руис

Причин ставить на Джошуа не настолько мало, как может показаться после прошлого выступления британца. Энтони считается самым настоящим профессионалом своего дела, настоящим максималистом, потому нет сомнений, что проблемы с настроем в этот раз едва ли настигнут экс-чемпиона. Вероятнее всего, Энтони вернёт свои пояса, отомстив по всем статьям.



Ставка: победа Джошуа в 5-8 раунде за 4.50.