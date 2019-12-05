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Энтони Джошуа — Энди Руис, 7 декабря 2019 года, прогноз и ставка на бой

Энтони Джошуа — Энди Руис, прогноз
Иван Ковалёв
Джошуа — Руис. Прогноз: британец отомстит Разрушителю в реванше
Проверяем коэффициент 4.50.
Ставки 0

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. По оценке букмекеров, фаворит поединка — Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 63% вероятности. Поставить на повторный успех Руиса можно за 2.65.

Анализ боя Энтони ДжошуаЭнди Руис (07.12.2019)

7 декабря в Саудовской Аравии состоится крупнейший реванш этого года. В ринге сойдутся чемпион мира по трём версиям (WBA Super, IBF и WBO) в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа.

Великолепный британец по всем раскладам должен был проходить вышедшего на коротком уведомлении мексиканца 1 июня этого года, но Руис оказался удивительно настырным парнем, что помогло ему тем вечером сотворить главную сенсацию сезона в профи-боксе и навсегда войти в историю. В седьмом раунде той встречи Руис отправил Джошуа в нокаут, одновременно став автором главного апсета-2019 и первым в истории Мексики чемпионом в супертяжёлом весе.

Многое говорилось экспертами и сторонами после первого поединка Энди с Энтони. Одни уверены, что Джошуа просто недооценил соперника и вышел побеждать того одной рукой. Стоит сказать, что отчасти это похоже на правду: бой начинался для британца совсем недурно. Более того, первый нокдаун того вечера в свой актив записал боксёр из красного угла, что как бы намекало зрителям – интриги не будет и в этом бою с участием Джошуа. Однако через два раунда стало понятно, насколько это впечатление оказалось ошибочным.

Также определённая часть экспертов, фанатов и действующих боксёров сошлась во мнении, что никакой сенсации на самом-то деле 1 июня не случилось – просто таков реальный уровень Джошуа, а Руис лишь показал миру слабые места звезды, которую так трепетно выращивали на Туманном Альбионе последние несколько лет.

Автор этих строк рискнёт предположить, что истина кроется где-то посередине: безусловно, Джошуа не ожидал подобной прыти от последнего соперника и, безусловно, сам британец был несколько переоценён. Хотя и сказать, что он достиг своего положения незаслуженно – пожалуй, будет лишним.

В реванше Руиса и Джошуа фаворитом, как и в первый раз, считается Энтони, правда, совсем не таким уверенным. Что в первую очередь должно сыграть на руку тем, кто собирается на этот поединок поставить. Дело в том, что причин ставить на Джошуа не настолько мало, как может показаться после прошлого выступления британца. Энтони считается самым настоящим профессионалом своего дела, настоящим максималистом, потому нет сомнений, что проблемы с настроем в этот раз едва ли настигнут экс-чемпиона.

По фото видно, что Джошуа скинул в весе (хотя обещал это сделать Руис), значит, повторяющиеся проблемы с выносливостью в этот раз также были учтены. Ну и не стоит забывать, кто из двоих на самом деле является истинной стороной А, как говорят в боксе, и кому будут слегка «подсуживать», если поединок вдруг дойдёт до решения.

Правда, тяжело сейчас поверить, что Джошуа и Руис проведут в ринге все 12 раундов. Вероятнее всего, Энтони вернёт свои пояса, отомстив по всем статьям. Прогноз такой — победа Джошуа с 5 по 8 раунды.

Прогноз на бой Энтони ДжошуаЭнди Руис

Причин ставить на Джошуа не настолько мало, как может показаться после прошлого выступления британца. Энтони считается самым настоящим профессионалом своего дела, настоящим максималистом, потому нет сомнений, что проблемы с настроем в этот раз едва ли настигнут экс-чемпиона. Вероятнее всего, Энтони вернёт свои пояса, отомстив по всем статьям.

Ставка: победа Джошуа в 5-8 раунде за 4.50.

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