«Спартак» — «Ростов». Прогноз: Тедеско снова переиграет Карпина

8 декабря на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» примет «Ростов» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 19:00 мск. Купить билеты можно на официальном сайте «красно-белых». Эксперты отдают предпочтение москвичам. Сделать ставку на команду Доменико Тедеско в букмекерских конторах можно за 2.21. Победа жёлто-синих оценивается аналитиками коэффициентом 3.40.

Прогноз матча «Спартак» — «Ростов» (8.12.2019)

«Спартак» в 18-м туре РПЛ имел отличную возможность отобрать очки у действующего чемпиона, но не удалось. Красно-белые почти тайм играли в большинстве с «Зенитом», однако создали минимум опасных моментов. Команда Доменико Тедеско упустила шанс приблизиться к первой пятёрке.



В ближайшем поединке «Спартак» встретится с «Ростовом», которого красно-белые как раз и мечтают обогнать на финише сезона. Жёлто-синих настиг физический спад, из-за чего серьёзно просели результаты. В прошлом туре коллектив Валерия Карпина скатал нулевую ничью с «Уралом».



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Впрочем, специалисты испытывают сдержанный оптимизм по отношению к «Спартаку». Чистая победа красно-белых доступна за коэффициент 2.21, и мы отважимся проверить данный вариант.



В первом круге ещё с Кононовым «Спартак» сыграл в Ростове вничью 2:2. В 1/8 Кубка России красно-белые разобрались с коллективом Валерия Карпина со счётом 2:1. Жёлто-синие не стали выпускать на матч в Москве всех сильнейших, за что получили немало упрёков от СМИ и болельщиков.



Именно с кубкового поединка началась чёрная полоса «Ростова». Жёлто-синие не могут выиграть не протяжении пяти официальных матчей подряд и лишь из-за осечек конкурентов держатся недалеко от первой тройки РПЛ. Не сказать, что «Спартак» вышел на проектную мощность, но при Тедеско команда прибавляет во многих компонентах.



Под руководством немецкого специалиста красно-белые пропустили только три мяча за семь поединков, хотя в соперниках были, например, «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». «Спартак» испытывает трудности в созидании, но рано или поздно команду Доменико Тедеско должно прорвать, на что намекает продвинутая статистика.



Если смотреть на показатель ожидаемых очков xPTS, то «Спартак» недобрал больше всех клубов РПЛ, а «Ростов» наоборот на второй строчке среди тех, чей результат значительно лучше, чем уровень демонстрируемого футбола.

В настоящий момент жёлто-синие, возможно, находятся в худшем физическом состоянии за весь сезон. «Спартак» при Тедеско выглядит симпатично и имеет высокие шансы одолеть дома одного из конкурентов в борьбе за еврокубки. Валерий Карпин настроит своих парней должным образом, но одной только мотивации гостям не хватит.

Ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

В первом круге «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью 2:2, а в Кубке России оказался сильнее со счётом 2:1. У жёлто-синих пять подряд матчей без поражений, а команда Доменико Тедеско набирает значительно меньше очков, чем должна, согласно продвинутой статистике. С коэффициентом 2.21 мы сделаем ставку на победу красно-белых.



Ставка: победа «Спартака» с коэффициентом 2.21.

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