«Портленд» — «Оклахома». Прогноз на матч НБА: настало время Лилларда

9 декабря на паркете «Мода-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» примет «Оклахому». Встреча начнётся в 5:00 мск. Эксперты считают фаворитом «Трэйл Блэйзерс». Сделать ставку на Кармело Энтони и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.58. Успех «Тандер» оценивается аналитиками коэффициентом 2.53.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» (9.12.2019)

«Портленд» и «Оклахома» неожиданно для многих на некоторое время стали прямыми конкурентами в борьбе за попадание в плей-офф. «Трэйл Блэйзерс» провалили старт сезона, подписали Кармело Энтони и постепенно стали выбираться из подвала турнирной таблицы, а «Тандер» после обмена двух главных звёзд продолжают оставаться на плаву и демонстрировать симпатичный баскетбол.



У обеих команд по девять побед, но у «Портленда» на два поражения больше. Терри Стоттс в ближайшем поединке обойдётся без Нуркича, Коллинса и Худа, а гостям не помогут Роберсон, Фергюсон и Диалло. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, что вполне логично. Всё-таки, у «Трэйл Блэйзерс» две звезды в прайме, чего нельзя сказать об «Оклахоме».

Травма Родни Худа серьёзно бьёт по амбициям «Портленда». «Трэйл Блэйзерс» теряют уже третьего важнейшего исполнителя на длительный срок при том, что в последние годы глубина франшизы и так вызывала опасения у фанатов. Тем не менее, мы рискнём проверить фору «-3» на хозяев с коэффициентом 1.80.



За шесть последних матчей у «Портленда» только два поражения – от обоих клубов из Лос-Анджелеса. «Оклахома» в своём нынешнем состоянии не идёт ни в какое сравнение ни с «Лейкерс», ни с «Клипперс». От этого и будем плясать, благо что статистика очных встреч полностью на нашей стороне.



В текущем сезоне «Трэйл Блэйзерс» уже дважды одолели «Тандер»: 102:99 в гостях и 136:119 на своём паркете. Энтони ничем не хуже Галлинари (кроме возраста), связка Лиллард – Макколлум превосходит дуэт Пола с Гилджес-Александером, а Уайтсайд вполне сопоставим с Адамсом.



У «Тандер» есть преимущество на скамейке в виде Шрёдера, вот только Лиллард и Макколлум через немца способны накидать вагон и маленькую тележку. Не будем забывать о том, что «Мода-центр» — это одна из самых шумных арен в НБА. После взбучки от «Лейкерс» парни Терри Стоттса постараются реабилитироваться перед фанатами.

Ставка на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

В нынешнем сезоне «Портленд» уже дважды одолел «Оклахому». За шесть последних матчей «Трэйл Блэйзерс» уступили только главным фаворитам Западной конференции. С коэффициентом 1.90 мы возьмём фору «-3» на хозяев. «Тандер» не сумеют остановить дуэт Лиллард – Макколлум.



Ставка: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3» с коэффициентом 1.80.

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