«Челси» — «Лилль». Прогноз: французы найдут способ огорчить Кепу в Лондоне

Синие гораздо сильнее, но слишком уж часто ошибаются в обороне в последнее время.

10 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне встретится с «Лиллем». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.21.

Анализ матча «Челси» — «Лилль» (10.12.2019)

Ситуация в группе Н оказалась максимально закрученной. Турнирная таблица остаётся всё такой же плотной: после пяти туров «Аякс» лидирует с 10 очками, а «Валенсия» и «Челси» идут следом с восемью баллами в активе. «Лилль» не смог навязать борьбу (всего одно очко) и абсолютно точно завершит еврокубковый поход в декабре.

В прошлом туре англичане не смогли удержать победу над «Валенсией» (2:2). В целом ничья смотрелась наиболее справедливым итогом. Моментов у обеих команд было достаточно, а испанцы ещё и не реализовали пенальти. Преимущество по личным встречам на стороне «летучих мышей»: в Лондоне они победили со счётом 1:0, так как синие упустили уйму возможностей.

Тем не менее для лондонцев расклад максимально прост. Победа над аутсайдером группы на своём поле выведет их в плей-офф Лиги чемпионов, а в случае ничьей придётся рассчитывать на победу «Аякса» над «Валенсией» в параллельном матче. В принципе, ситуация вполне комфортная: всё зависит от самих себя, но надежда останется и при возникновении проблем.

«Лилль» изначально казался явным аутсайдером квартета, так в итоге и вышло. Французы проиграли четыре матча из пяти практически в одну калитку, даже в домашнем поединке с «Челси» при близком счёте (1:2) преимущество гостей было очевидным. Единственное очко набрано на своём поле с «Валенсией» (1:1). Испанцы остались вдесятером и упустили победу на 95-й минуте.

Преимущество «Челси» не вызывает вопросов, тем более с учётом переполненного «Стэмфорд Бридж». Тем не менее защита подопечных Фрэнка Лэмпарда по-прежнему выглядит печально, допуская детские ошибки и оформляя привозы в матчах практически с любым соперником. В Лиге чемпионов на ноль удалось сыграть только раз (1:0 в Амстердаме при доле везения).

В АПЛ ситуация ещё печальнее, Кепа пропускает в четырёх играх кряду. Два мяча от «Манчестер Сити» — это понятно, а вот остальные соперники на указанном отрезке оказались гораздо скромнее. Тем не менее лондонцы уступили «Вест Хэму» (0:1), затем пропустили от «Астон Виллы» (2:1) и на десерт получили чувствительное поражение от «Эвертона» (1:3).

«Лилль» — контратакующая команда, которая неплохо бежит и умеет разобраться на пространстве. С учётом количества ошибок «Челси» свои 3-4 момента гости наверняка получат. Хозяева сильнее и наверняка смогут добиться результата, но даже П1 с форой (-1,5) идёт за смешные 1.65. Пожалуй, лучше взять гол «Лилля» за 2.04.

Французам уже совсем нечего терять, можно спокойно сыграть в своё удовольствие. А «Челси» привык увлекаться атакой в ущерб балансу. Раз так, вероятность верхового поединка велика, но планка тотала установлена высоко. Даже ТБ 3 мяча идёт за 1.84, а брать ТБ 3,5 мяча за 2.40 опасно.

Проверим «гол в первые 15 минут» за 2.85. При поддержке трибун синие наверняка выдадут агрессивный дебют, чтобы постараться максимально быстро получить преимущество и снизить уровень давления. Оборона «Лилля», прямо скажем, не соответствует уровню Лиги чемпионов. Для такого коэффициента шансы на проход вполне достойные.

Ставки на матч «Челси» — «Лилль»

Преимущество «Челси» не вызывает вопросов, тем более с учётом переполненного «Стэмфорд Бридж». Тем не менее защита подопечных Фрэнка Лэмпарда по-прежнему выглядит печально, допуская детские ошибки и оформляя привозы в матчах практически с любым соперником. В Лиге чемпионов на ноль удалось сыграть только раз, в АПЛ команда пропускает уже четыре игры кряду. Проверим гол «Лилля» за 2.04.

Ставка №1: гол «Лилля» за 2.04.

Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.85.