«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы

10 декабря в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают сине-бело-голубых аутсайдером поединка. Сделать ставку на Артёма Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 3.36. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 2.23.

Прогноз матча «Бенфика» — «Зенит» (10.12.2019)

«Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов одержал важнейшую победу над «Лионом» и сохранил неплохие шансы на выход в плей-офф. В Российской Премьер-Лиге у сине-бело-голубых дела складываются ещё лучше. Команда Сергея Семака опережает идущий на второй строчке «Краснодар» на 10 очков, а один только Дзюба сделал больше голов (забил или отдал), чем, например, весь «Спартак» за 19 туров.



«Бенфика» не использовала великолепную возможность побороться за плей-офф Лиги чемпионов. «Орлы» на выезде вели у «РБ Лейпциг» 2:0, но пропустили на 90-й и 95-й минутах. Теперь португальцы постараются выйти в Лигу Европы и ещё больше увеличить отрыв от России в клубном рейтинге УЕФА.



Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка хозяев. Чистая победа «Бенфики» идёт за 2.23. Мы рискнём сыграть против российского клуба и сделаем ставку на «орлов» с форой «-1,5» с коэффициентом 3.98. У Бруну Лаже великолепная команда, а достижениям «Зенита» в РПЛ не стоит придавать большой значимости.



УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров во главе с Матео Лаосом обсуживать матч «Бенфика» — «Зенит». Давление португальских трибун в совокупности с судейством рефери из соседской страны могут оказать серьёзное влияние на итоговый результат.



Сине-бело-голубые даже в родных стенах предпочитают закрытый футбол в поединках Лиги чемпионов. На выезде команда Сергея Семака большую часть матча будет обороняться. Футболисты «Зенита» прекрасно понимают, что для выхода в евровесну достаточно уступить с минимальным счётом. Естественно, российский клуб нацелен на плей-офф Лиги чемпионов, но отогнать подобные мысли крайне непросто.



«Бенфике» необходимо побеждать с разницей в два мяча или более, так как в Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл 3:1. У сине-бело-голубых пять побед подряд во всех турнирах, но уровень РПЛ в данный момент невероятно низок. «Орлы» набрали шикарный ход во внутреннем первенстве и опережают даже «Порту».



Сергей Семак не сможет рассчитывать на ключевого игрока обороны. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Ярослав Ракицкий. Украинский защитник не сыграл только в двух официальных матчах «Зенита» в нынешнем сезоне. Без одного из лидеров сине-бело-голубые умудрились пропустить и от «Урала», и от «Енисея». «Бенфика», мягко говоря, уровнем повыше.



Ракицкий – это не только надёжность сзади. Ярослав начинает огромное количество атак «Зенита», способен качественно подключаться вперёд и незаменим при исполнении стандартов. Связка Иванович – Осорио провела лишь один полный матч в схеме с двумя центральными защитниками. Несыгранная пара в ключевом матче сезона рискует обернуться для «Зенита» огромными проблемами.

«Бенфике» мало потенциального преимущества в один мяч. Хозяева будут лезть вперёд, заниматься провокациями и оказывать давление всеми доступными способами. Так как «Лион» дома с высокой вероятностью возьмёт хотя бы одно очко в поединке с «РБ Лейпциг», то «орлы» попробуют дожать «Зенит». Сине-бело-голубые умеют терпеть и добиваться результата, но для коэффициента 3.98 ставка смотрится перспективно.

Ставка на матч «Бенфика» — «Зенит»

«Зениту» в поединке с «Бенфикой» не поможет Ярослав Ракицкий. Семаку придётся использовать несыгранную пару Иванович – Осорио, поэтому с коэффициентом 3.98 мы сделаем ставку на фору «-1,5» в пользу «орлов». Португальцам необходимо побеждать с разницей в два мяча или более, чтобы иметь шансы на выход в евровесну.



Ставка: победа «Бенфики» с форой «-1,5» с коэффициентом 3.98.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.