«Флорида» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Бобровский и Сергачёв опять устроят шоу

11 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» во Флориде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу “кошек” в основное время можно с коэффициентом 2.36.

Анализ матча «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11.12.2019)

“Тампа-Бэй” по-прежнему отличается нестабильностью. На дворе уже середина декабря, а команда до сих пор ни разу не одержала больше трёх побед подряд. Для лучшего клуба прошлого регулярного чемпионата (к тому же сохранившего в межсезонье всех лидеров) это, конечно, слабый результат.



“Молнии” по-прежнему находятся вне зоны плей-офф, но тут большую роль сыграли вынесенные в Европу матчи, из-за которых все соперники провели на несколько встреч больше и ушагали вперёд. Подопечные Джона Купера занимают лишь 12-ю строчку на Востоке, однако по потерянным очкам уступают только пяти командам конференции.



Тем не менее поводов для радости немного, ведь в последнее время команда теряет очки направо и налево, хотя календарь вполне рабочий. Несмотря на это, в семи последних поединках одержано лишь две победы, одна из которых состоялась только в овертайме (3:2 ОТ с “Нэшвиллом”).



Зато вторая выдалась максимально убедительной: “Лайтнинг” стёрли в порошок на своём льду “Сан-Хосе” (7:1), а ведь “акулы” после кошмарного старта сезона пришли в себя и набрали ход. Беда в одном — после яркого разгрома “Тампа” по старой памяти провалились, получив 1:5 от “Айлендерс”.



Около 45 минут игра была равной. “Нью-Йорк” за счёт организации и грамотной обороны не позволял хозяевам часто выходить на убойные позиции, а обычные броски становились добычей Семёна Варламова. Потом “молнии” потеряли концентрацию и всё быстро закончилось — “островитяне” провели три шайбы за девять минут.



Теперь подопечным Джона Купера предстоит заканчивать бэк-ту-бэк, то есть сыграть во второй день подряд без паузы. И вроде бы это сильно повышает шансы “Флориды”, которая имела бонусные сутки отдыха и была избавлена от перелётов, так как накануне разгромила всё тот же “Сан-Хосе” (5:1).



Впрочем, от Тампы до Санрайза совсем недалеко, так что как минимум от утомительного перелёта гости избавлены. Второй момент: стиль “Айлендерс” традиционно неудобен практически любой команде НХЛ, Барри Тротц действительно выстроил очень крепкую систему, способную задушить даже фаворита.



“Флорида” — другое дело. Она обладает великолепной линией атаки и много забивает, зато у своих ворот действует ниже среднего, а Сергей Бобровский пока не вышел на ожидаемый уровень. “Кошки” получают много добиваний с пятака и регулярно позволяют сопернику наносить броски из слота.



В теории озлобленная после разгрома “Тампа” получает шанс отвести душу. За два поединка с “Пантерз” в нынешней регулярке Кучеров с партнёрами забросили восемь шайб. Не будем мудрить и возьмём две ставки: итоговую победу “Тампы” за 1.93 и ТБ 6,5 шайбы за 1.95. Можно даже рассмотреть вариант “обе забьют минимум по три гола” за 2.30.

Также проверим ТБ 0,5 очка Михаила Сергачёва за 2.19. Российский защитник набирал очки в семи из девяти предыдущих встреч, а в первом матче сезона против “Флориды” оформил ассистентский хет-трик. Он молод, а потому может рассчитывать на пару-тройку бонусных минут во второй игре бэк-ту-бэка.

Ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

“Флорида” обладает великолепной линией атаки, зато у своих ворот действует ниже среднего, а Сергей Бобровский пока не вышел на ожидаемый уровень. “Кошки” получают много добиваний с пятака и регулярно позволяют сопернику наносить броски из слота. За два поединка с “Пантерз” в нынешней регулярке Кучеров с партнёрами забросили восемь шайб. Не будем мудрить и возьмём две ставки: итоговую победу “Тампы” за 1.93 и ТБ 6,5 шайбы за 1.95.



Ставка №1: победа “Тампы” с учётом ОТ и буллитов за 1.93.



Ставка №2: ТБ 6,5 шайбы за 1.95.



Ставка №3: Михаил Сергачёв наберёт очки за 2.19.