Хорошие капперы – кто они? Как выбрать прогнозиста на рейтингах и верификаторах

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Кто такие капперы в ставках на спорт?

Каппер – это человек, который продает прогнозы на спорт. Также их называют гандикапперами и профессиональными прогнозистами.



Гандикапперы прогнозируют не только исход матча, но и тоталы голов в футболе, геймов в теннисе, форы и гандикапы, статистические показатели, такие как количество угловых, карточек, фолов. Профессиональные капперы обычно имеют специализацию: на конкретном виде спорта и даже на турнире, либо на определенном типе ставок – к примеру, на тоталах.



Зачастую прогнозисты работают по подписке. Вы можете подписаться на платные прогнозов на спорт через выбор их количества или срока подписки. Популярнее всего месячная подписка. Она уже позволяет покупателю оценить эффективность ставок от гандикаппера, их количество и рассчитать в соответствии с этим свой банк.



Каппер рассылает прогнозы подписчикам с помощью электронной почты, через социальные сети, мессенджеры либо онлайн-сервисы с рейтингом лучших капперов России, которые публикуют такие подписки.



Новому клиенту такие специалисты рассказывают о своей системе стеков – долей от банка, которые следует ставить на прогноз. Один прогноз каппер может оценить в 1/10 от банка, другой – в 3/10. Если прогнозист ставит флэтом, одну сумму на каждый выбор, он предупреждает об этом.



Профессиональный прогнозист должен рассказать, в каких букмекерских конторах можно делать ставки по его прогнозам и предлагает альтернативы конторам, в которых подписчик ставить не сможет.



Также важно: инсайдерской информации у реального каппера нет. Это не торговец договорными матчами. Он анализирует спорт и делает выверенные ставки там, где видит слабость букмекерской линии.

Где найти проверенного каппера?

Найти профессионального прогнозиста можно несколькими способами:



1. В социальных сетях, в первую очередь во «ВКонтакте». Поиск по ключевым словам «прогнозы», «ставки на спорт», «bet» выдаст большое количество красочно оформленных групп прогнозистов.



2. На сайтах-верификаторах. Они предлагают подробную статистику прошлых прогнозов. Там размещаются капперы, которым можно доверять. Часто на таких сайтах можно встретить и реальные отзывы о капперах.



3. На спортивно-развлекательных сайтах, где можно найти прогнозы как от профессиональных капперов, так и от спортивных журналистов, комментаторов, экспертов. Их услуги оплачиваются владельцами ресурсов, а посетителям предоставляются бесплатные прогнозы. Точные они далеко не всегда, и часто статистики прогнозиста на таких сайтах просто нет. Больший акцент подобные ресурсы делают на имени прогнозиста.

Обзор рынка капперов и сайтов-верификаторов

Рассмотрим лучших капперов России и мира, занимающихся продажей прогнозов на спорт и предлагающих прогнозы бесплатно.



Рынок гандикапперов крайне неоднороден. Один из самых популярных – Дейв Онча (он же Дейв Вегас). У него миллион подписчиков в «Инстаграме», в котором Дейв публикует скриншоты купонов крупных выигрышей и свидетельства жизни на широкую ногу. Он постоянно дает интервью светским СМИ, посещает гламурные вечеринки и все в таком духе.

Фото: instagram.com/itsvegasdave

Стоимость одного прогноза Дейва составляет 99 долларов, а подписка на сезон по одному виду спорта около 2500 долларов.

При этом полная статистика прогнозов Дейва не существует. Известны его длительные серии побед на ставках, заходы его прогнозов на крупные матчи в популярных среди американцев бейсболе и американском футболе. Но точную статистику Дейв не ведет: «его имя говорит само за себя».



Любители беттинга из Соединенного Королевства обитают на Betadvisor – сайте-верификаторе, где представлен широкий круг прогнозистов, публикующих ставки популярные в Британии скачки и футбол. Капперы здесь – поклонники стратегии «все или ничего». Они могут демонстрировать сумасшедшую доходность, которую сменяет многомесячная игра в минус и полная потеря банка. Стоимость подписки для клиента составляет порядка 100 евро за месяц прогнозов.



Но самый популярный в мире верификатор — Blogabet. Количество прогнозистов здесь исчисляется сотнями, а количество подписок от популярных прогнозистов — тысячами. Проект популярен в силу своей технологичности, большого количества платных и бесплатных прогнозов на спорт от капперов, дающих прогнозы на самые разные виды спорта (например, на водное поло). Подписка на мэтров спортивной аналитики в среднем стоит 50-150 долларов в месяц.

Лидеры с Blogabet дают прогнозы на малопопулярные рынки и турниры, часто играют в лайве, часто ставят против коллег – ждут выхода прогноза популярного типстера и делают противоположный прогноз на пике роста тотала или форы. Самая популярная букмекерская контора для прогнозов среди капперов Blogabet – британская компания bet365.



Рынок СНГ не отстает от западных коллег. Практически единственный авторитетный верификатор на русском языке – Betonsucces, имеющий внушительный набор прогнозистов. Примечательно, что подписки здесь оплачиваются в валюте, а средний ценник выше того же Blogabet.



Лучшие капперы России на «бетоне» отслеживают статистику с начала 2010-х. Прогнозы лидеров в основном на футбольную и теннисную статистику. Но если широкую роспись на футбол дают многие крупные букмекеры, то ставки на теннисную статистику принимают лишь БК с мусорным рейтингом, где есть риск попасть под бан и потерять деньги.



Другая группа капперов «бетона» – прогнозисты с «бесконечной» статистикой. Они делают большое количество ставок (200-500 в месяц не предел), находясь в пределах 10% ROI. Не все подписчики успевают совершить такой объем ставок и повторить статистику типстера. Многие остаются с нулем в графе «доход» или в минимальном плюсе. Но для прогнозиста это очередной положительный месяц, позволяющий привлечь еще больше клиентов для продажи своих платных прогнозов на спорт.

Успешные капперы нередко дают прогнозы на ошибки букмекерских контор. Просматривая историю ставок такого прогнозиста, можно увидеть, что одно время он был «поклонником» БК «Олимп», позднее «Лиги Ставок». Потенциальному клиенту такого прогнозиста надо понимать, что без нарушения правил БК статистику прогнозиста повторить не удастся.

Капперы и мошенничество — одно и то же?

Для большого количества вовлеченных в беттинг людей слово «каппер» синонимично слову «мошенник». Для России и стран СНГ характерно большое количество мошеннических проектов. Это сайты-одностраничники с незамысловатым дизайном, группы в социальных сетях и мессенджерах. Они предлагают якобы точные прогнозы на спорт, но подделывают свою статистику и сопровождают рекламные публикации фейковыми скриншотами из букмекерских контор.



Отличить мошенника просто – достаточно запросить информацию о наличии отслеживаемой в верификаторе статистики прогнозов. Мошенник найдёт предлог, чтобы эту информацию не предоставлять, а честный прогнозист пришлёт ссылки на сайты-верификаторы со своей статистикой.

Околокапперы

Этот рынок не представить без перекупщиков и складчиков.

Перекуп предлагает спортивные прогнозы от профессионального каппера дешевле, чем если бы клиент покупал подписку напрямую.



Складчик объединяется с группой единомышленников и покупает прогнозы проверенных капперов «вскладчину». Создается аккаунт покупателя, с которого всем складчикам рассылают купленный прогноз.



Перекупщики и складчики рискуют деньгами, и зачастую это деньги их клиентов. Сайты-верификаторы и сами типстеры активно борются с подобными явлениями: усложняют рассылку прогнозов, отправляют «фейковые» прогнозы, увеличивают стоимость подписки на платные прогнозы на спорт, ограничивают круг клиентов-подписчиков.

Подписка как форма инвестиции

Существуют ли такие профессиональные капперы, на прогнозах которых можно заработать? Обратимся за примерами к рейтингам.

Выше отображена статистика одного такого профессионала за последние два года его работы на популярном верификаторе. Мы видим всего один минусовой месяц. Каппер ставит на небольшие рынки, отсюда высокие показатели доходности. И все-таки большое количество клиентов демонстрирует, что ставить по таким прогнозам им удается.

Этот же пример месячной статистики гандикаппера со ставками на большие рынки показывает, что можно добиваться прибыли и на Pinnacle.

Последняя статистика принадлежит типстеру, делающему прогнозы на женский футбол. Хорошие месяцы чередуются с не особо удачными, но в итоге подписчик в плюсе. Примечательно, что эта подписка бесплатная.

Как выбрать лучшего прогнозиста среди проверенных капперов?

Как ограничить себя от мошенников и выбрать капперов, которым можно доверять? Воспользуйтесь нашими критериями отбора:



1. Полная информация о статистике прогнозиста должна быть открыта. Не следует доверять самописной статистике, оформленной в таблице «эксель». Если прогнозисту нечего скрывать, он заведет аккаунт на авторитетном сайте-верификаторе, где можно увидеть среднее количество ставок в месяц, ROI, систему стеков, примеры ставок, отзывы о каппере.

2. Успешные капперы должны иметь длительную и прогнозируемую историю ставок. Высокий ROI и дистанция в десять ставок проигрывают более низкому ROI при дистанции в пятьсот ставок. Прогнозируемость истории подразумевает, что каппер правильно реагирует на просадки и череды выигрышей, придерживается системы стеков, не отыгрывается.



3. Возможность сделать ставку в букмекерской конторе согласно прогнозу. Высокий процент «заходов», ROI, отличная статистика – все это бессмысленно, если вы не можете взять прогноз и поставить по нему с указанным в прогнозе коэффициентом запланированную вами сумму. У популярных профессиональных капперов коэффициент после выхода прогноза «просаживается». Лучшие капперы дают прогнозы на непопулярные рынки, которые есть в ограниченном количестве букмекерских контор. Максимумы по таким прогнозам не самые высокие. Но при всем при этом, если у клиента не получается повторять статистику типстера, подписываться на такого прогнозиста бессмысленно.



4. Используйте нескольких лучших прогнозистов. Даже самый прибыльный прогнозист столкнется с чередой неудач. Это болезненно отразится на вашем благосостоянии. Подписка на нескольких успешных капперов позволит компенсировать неудачи одного успехами другого.

Пользоваться ли услугами каппера?

Следовать прогнозам профи или ставить по собственным суждениям? Помните, что прогнозист не отвечает за ваши деньги. Это ваш выбор. Длительная статистика игры в плюс может внезапно смениться минусовыми месяцами, даже у самого большого профессионала.



Повторение статистики лучших прогнозистов и заработок на платных прогнозах от капперов требуют множества аккаунтов в БК, постоянного нахождения онлайн, вдумчивого распределения средств. Это ваша работа. Взвесьте свои силы, риску – и остерегайтесь мошенников!



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