«Байер» — «Ювентус». Прогноз: соперники «Локо» повеселятся напоследок

11 декабря в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» примет «Ювентус». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом «фармацевтов». Сделать ставку на команду Петера Боша в букмекерских конторах можно за 2.08. Победа «старой синьоры» оценивается аналитиками коэффициентом 3.66.

Прогноз матча «Байер» — «Ювентус» (11.12.2019)

«Байер» в субботу переиграл «Шальке» в Бундеслиге и поднялся на шестую строчку во внутреннем первенстве. «Фармацевты» уже обеспечили себе евровесну, но серьёзных надежд на выход в плей-офф Лиги чемпионов не питают. Команда Петера Боша зависит от результата матча в Мадриде, где «Атлетико» с высокой вероятностью разберётся с «Локомотивом».

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде После 0:4 от «Арсенала» «Локомотив» выйдет биться в Мадриде. У «Атлетико» хватает своих проблем.

«Ювентус» в выходные потерпел первое поражение в сезоне во всех турнирах. «Старая синьора» на выезде уступила набравшему ход «Лацио» и осталась на второй строчке в Серии А. Зато в Лиге чемпионов коллектив Маурицио Сарри гарантировал себе выход из группы с первого места. Итальянцы пребывают в Леверкузен без турнирной мотивации.



Неудивительно, что эксперты склоняются к успеху «Байера». Чистая победа «фармацевтов» идёт за коэффициент 2.08. С подобными котировками можно было бы проверить Х2 на гостей, однако до объявления стартовых составов ставить на классический исход слишком опасно. Сарри обязательно даст отдых многим футболистам основы.



Логичнее заиграть общий верх. Тотал больше 2,5 доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. «Байер» в любом случае будет играть только на победу. Дело не в особой вере в «Локомотив», а в банальностях. Немцы дома обязаны выкладываться перед своими болельщиками, иначе зрители не поймут.



Также «фармацевтам» важен клубный рейтинг и призовые. Потенциальная победа над грандом мирового футбола способна придать «Байеру» дополнительную уверенность. 30 ноября парни Петера Боша одолели в гостях мотивированную «Баварию», поэтому нет ничего невозможного.



У «Ювентуса» фантастический по глубине состав. Чуть ли не весь резерв «старой синьоры» мог бы спокойно претендовать на место в основе «Байера». О чём это говорит? Те, кого выпустит Сарри, постараются доказать свою профпригодность и продемонстрировать максимум возможностей. Именно в подобных поединках реально произвести впечатление на главного тренера.



В первом круге «Ювентус» выиграл 3:0. «Байер» постарается реабилитироваться. Команда Петера Боша стремится играть в атакующий футбол, а «старая синьора» лишена турнирной мотивации. Коллектив Маурицио Сарри не станет закрываться, поэтому мы увидим матч, проходящий на встречных курсах.

С атакой у соперников полный порядок. «Байер» недавно отгрузил по два «Шальке» и «Баварии», а у «Ювентуса» даже с учётом травмированных на лавочке хватает мастеров высочайшего уровня. Удерживать ничейный счёт или выставлять автобус никому нет смысла. Подобные матчи гораздо чаще получаются верховыми, чем скучными.

Ставка на матч «Байер» — «Ювентус»

«Байер» с огромной вероятностью отправится в Лигу Европы, а «Ювентус» уже гарантировал себе первую строчку в группе D. Обеим командам нет смысла охранять кукурузу. Сарри даст шанс резервистам, которые у «старой синьоры» одни из лучших в мире, а «фармацевты» постараются порадовать своих фанатов. С коэффициентом 1.78 мы сделаем ставку на тотал больше 2.5.



Ставка: тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.78.

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