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«Бавария» — «Тоттенхэм», 11 декабря, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионо

«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз
Владимир Прокофьев
«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят
Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.
Ставки / Прогнозы 0

11 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают хозяев явным фаворитом. Сделать ставку на Роберта Левандовского и компанию в букмекерских конторах можно за 1.37. Победа коллектива Жозе Моуринью оценивается аналитиками коэффициентом 7.90.

Прогноз матча «Бавария» — «Тоттенхэм» (11.12.2019)

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

«Бавария» не так давно уволила Нико Ковача и назначила Ханса-Дитера Флика тренером как минимум до зимнего перерыва. С новым наставником мюнхенцы выиграли три матча с общим счётом 14:0, но после эмоционального запала получили два подряд поражения в Бундеслиге. Действующий чемпион занимает лишь седьмую строчку во внутреннем первенстве.

Зато в группе В Лиги чемпионов «Бавария» уже гарантировала себе первую строчку и встретится с «Тоттенхэмом», который в любом случае останется вторым. «Шпоры» в выходные разгромили «Бёрнли» со счётом 5:0 и продолжили борьбу за топ-4 в английской Премьер-лиге. Жозе Моуринью пока находится в хороших отношениях с футболистами, а те по максимуму выкладываются на поле.

Котировки аналитиков на ближайший поединок, мягко говоря, удивляют. «Бавария» только недавно уступила «Байеру» и «Боруссии М», но букмекеры всё равно верят в коллектив Ханса-Дитера Флика. Чистая победа хозяев идёт за крошечные 1.37, а на успех «Тоттенхэма» дают гигантские 7.90. Если эксперты заранее не осведомлены о составах, то линия выглядит странно.

С коэффициентом 2.20 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1. «Шпоры» забили во всех матчах под руководством Моуринью. Только в проигранном поединке с «Манчестер Юнайтед» Кейн и компания сообразили один гол. В остальных случаях в воротах соперников оказывалось не меньше трёх мячей.

«Бавария» получила по два гола от «Байера» и «Боруссии М». Мюнхенцы постараются реабилитироваться перед фанатами, но и у «Тоттенхэма» есть жажда реванша. В первом круге в Лондоне болельщики «шпор» стали свидетелями унизительных 2:7 от Левандовского и компании. Маурисио Почеттино был в шоке. Повторение ситуации практически невозможно, но нас даже такой счёт вполне устроит.

У «Баварии» действительно неплохие шансы на победу. Дома коллектив Ханса-Дитера Флика невероятно силён, однако гости практически наверняка получат несколько великолепных возможностей, чтобы забить. Для Жозе Моуринью мюнхенцы представляются чуть не идеальным оппонентом.

Особенный обожает действовать на контратаках в поединках с грандами. «Бавария» дома понесётся вперёд, а в атакующей группе у «Тоттенхэма» нет ни одного медленного исполнителя. Свободное пространство – это стихия Жозе Моуринью. «Шпоры» окажутся в выгодных условиях, где останется лишь ответственно подходить к реализации моментов.

Ставка на матч «Бавария» — «Тоттенхэм»

В первом круге «Бавария» в Лондоне разнесла «Тоттенхэм» со счётом 7:2. Теперь в обоих клубах работают другие тренеры. У соперников нет турнирной мотивации. «Шпоры» постараются реабилитироваться за разгром в очной встрече, а мюнхенцам необходимо ответить на поражения в Бундеслиге. С высокой вероятностью хозяева понесутся вперёд, что полностью устраивает Жозе Моуринью. С коэффициентом 2.20 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1.

Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1 с коэффициентом 2.20.

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