«Порту» — «Фейеноорд». Прогноз: Зе Луиш поможет португальцам пройти в плей-офф

12 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы “Порту” дома встретится с “Фейеноордом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019)

Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Все участники сохранили реальные шансы на выход в плей-офф. После пяти туров “Рейнджерс” лидирует в квартете с восемью очками, “Порту” и “Янг Бойз” отстают на один балл, а “Фейеноорд” замыкает таблицу с пятью очками.



Разумеется, положение голландцев наиболее трудное. Шансы на место в 1/16 финала они получат только в случае победы в Португалии, хотя “драконы” на стадионе “Драгау” хороши с любым соперником. При ничьей или поражении “Фейеноорд” гарантированно останется на последней строчке.

“Порту” чувствует себя гораздо увереннее, потому что остаётся хозяином своей судьбы. Для выхода из группы достаточно просто выиграть на своём поле у “Фейеноорда”. В случае ничейного результата ситуация усложнится: тогда нужно, чтобы “Янг Бойз” потерял очки в параллельной игре с “Рейнджерс”.



В Нидерландах португальцы уступили со счётом 0:2. Они владели территориальным преимуществом и заработали много стандартов, но испытывали проблемы с последним пасом. Подачи в штрафную хозяева, как правило, снимали, дальние удары редко получались опасными, а подобраться поближе удалось считаное количество раз.



Теперь всё изменится. “Порту” оказался на краю пропасти после четырёх туров, но одержал тяжелейшую волевую победу в Швейцарии (2:1), хотя уступал в счёте вплоть до 75-й минуты. В родных стенах “драконы” традиционно хороши: они спокойно одолели “Янг Бойз” (2:1) и сыграли вничью с “Рейнджерс” (1:1), имея небольшое преимущество.



Букмекеры также считают хозяев явным фаворитом, выставляя на П1 коэффициент 1.42. Лезть в большие форы слишком опасно, всё же контратаки у “Фейеноорда” неплохие и подловить соперника на ошибке они способны. В остальном шансы гостей гораздо ниже. В том числе и потому, что им нужна победа любой ценой.



Раз так, в определённый момент в любом случае придётся раскрываться и ввязываться в открытый футбол. На “Драгау” это крайне опасно. “Порту” накануне потерял очки в матче чемпионата Португалии с “Белененсешем”, отпустив “Бенфику” на четыре очка. Вылет из еврокубков на таком фоне может стоить работы тренерскому штабу.



Не будем мудрить и возьмём ТБ 1 гола в первом тайме за 1.78. “Фейеноорд” не может позволить себе отсиживаться в обороне, а “Порту” на своём поле любит выдавать агрессивные дебюты. Обе команды не обладают отличной защитой, зато с линией нападения у них полный порядок. Зе Луиш и Бергёйс свои моменты получат. Вариант посмелее — “обе забьют” за 2.04.

Ставки на матч «Порту» — «Фейеноорд»

Лезть в большие форы опасно, контратаки у “Фейеноорда” неплохие и подловить соперника на ошибке они способны. В остальном шансы гостей гораздо ниже. В том числе и потому, что им нужна победа любой ценой. Раз так, в определённый момент в любом случае придётся раскрываться и ввязываться в открытый футбол. Возьмём ТБ 1 гола в первом тайме за 1.78.



Ставка №1: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.78.