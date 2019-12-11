«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании

12 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 20:55 мск. Эксперты считают синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Пепе Бордаласа в букмекерских конторах можно за 1.68. Победа «быков» оценивается аналитиками коэффициентом 5.60.

Прогноз матча «Хетафе» — «Краснодар» (12.12.2019)

«Краснодар» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги обосновался на втором месте. «Быки» дважды подряд сыграли вничью, но из-за осечек конкурентов умудрились даже улучшить своё положение. Перед зимней паузой команде Мурада Мусаева осталось провести лишь решающий поединок в Лиге Европы в пригороде Мадрида.



«Хетафе» одержал три победы подряд. В Примере синие уже делят четвёртую строчку с клубом «Реал Сосьедад», опережая, например, «Атлетико Мадрид» и «Валенсию». В Лиге Европы у коллектива Пепе Бордаласа были два поражения от «Базеля», но выход в плей-офф полностью зависит от испанцев.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев, что неудивительно. Если «Хетафе» во внутреннем первенстве после 16 туров опережает двух участников Лиги чемпионов («Атлетико Мадрид» и «Валенсию»), то «Краснодар» действительно выглядит аутсайдером. Чистая победа синих доступна за коэффициент 1.68.



Нынешний сезон демонстрирует спад российского футбола на европейской арене: два четвёртых места на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенита» и «Локомотива», вылеты в квалификации Лиги Европы «Арсенала» и «Спартака», а также катастрофа ЦСКА. У «Краснодара» есть шанс выйти в плей-офф, но «быкам» необходима только победа.



На наш взгляд, от ставок на классический исход лучше воздержаться. У «Краснодара» был лишний день отдыха, но для «Хетафе» встреча станет домашней. Результат слишком непредсказуем. Одно можно сказать точно: команды будут биться вплоть до финального свистка, используя все возможные средства для достижения цели.



Мы рискнём сделать выбор в пользу грубой игры. Тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 2.08 и удаление с коэффициентом 3.50 великолепно подходят для решающего матча в группе. В первом круге в матче «Краснодар» — «Хетафе» зрители увидели восемь предупреждений и одну красную. Шансы на повторение подобного расклада велики.



«Хетафе» — самая грубая команда Примеры (52 «горчичника» за 16 туров). «Краснодар» за 19 поединков в РПЛ пятый по жёлтым карточкам и второй по красным. Оба коллектива имеют проблемы с дисциплиной даже в обычных матчах, а когда на кону выход в плей-офф Лиги Европы, стыки, подкаты, симуляции и провокации станут неотъемлемой частью игры.



Футболисты «Хетафе» били и провоцировали игроков «Краснодара» в матче в России. Испанцы останутся верны своему стилю и продолжат нервировать «быков». Команда Мурада Мусаева примет бой. Немецкого судью Даниэля Зиберта ожидает тяжёлый вечер.

Ставки на матч «Хетафе» — «Краснодар»

«Хетафе» — самая грубая команды Примеры. «Краснодар» второй в РПЛ по удалениям. С коэффициентом 2.08 мы возьмём тотал предупреждений больше 5,5, а за 3.50 рискнём проверить красную. Обе ставки зашли в первом круге, а сейчас на кону выход в плей-офф Лиги Европы. Ожидаем грубый матч.



Ставка №1: тотал жёлтых карточек больше 5,5 с коэффициентом 2.08.



Ставка №2: удаление с коэффициентом 3.50.

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