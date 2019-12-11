«Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз: рискнём проверить коэффициент 3.76

12 декабря на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «попугаев» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Пабло Мачина в букмекерских конторах можно за 2.13. Победа «армейцев» оценивается аналитиками коэффициентом 3.76.

Прогноз матча «Эспаньол» — ЦСКА (12.12.2019)

ЦСКА сыграл вничью в 19-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» и остался крайне недоволен судейством. Виктор Гончаренко получил очередную дисквалификацию. Евгений Гинер и некоторые игроки красно-синих также в негативном ключе высказались по поводу работы арбитров. Во внутреннем первенстве у «армейцев» третья позиция и все возможности попасть в топ-2.



В Лиге Европы ЦСКА судят другие арбитры, но на результате в лучшую сторону это никак не сказывается. У красно-синих в группе две ничьих и три поражения с разницей мячей 2:9. На силу соперников столь неубедительные показатели списать не получится. «Армейцы» находятся в квартете Н, где помимо них выступают «Лудогорец» из Болгарии, «Ференцварош» из Венгрии и «Эспаньол», который идёт на последнем месте в Примере.



«Попугаи» в субботу получили 0:2 на «Сантьего Бернабеу» от «Реала». За 12 последних матчей в Примере у «Эспаньола» девять поражений, пара ничьих и лишь одна победа. Коллектив Пабло Мачина идёт на последней строчке во внутреннем первенстве, зато обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.



Букмекеры считают фаворитом испанский клуб. Чистая победа «Эспаньола» доступна в конторах 2.13. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит рискнуть и сделать ставку на успех «армейцев» с коэффициентом 3.76. Из стана красно-синих было много различных заявлений о судействе, но слова необходимо подкреплять делом.



«Эспаньолу» в воскресенье играть матч с «Бетисом». «Попугаи» уже гарантировали себе первую строчку в группе Н в Лиге Европы. Логично предположить, что Пабло Мачин даст отдых основе, так как перспектива вылета из Примеры заставит тренера расставлять приоритеты. В Москве ЦСКА уступил испанцам 0:2, но для реванша есть достаточно оснований.



Красно-синим уже не нужно экономить силы и заглядывать в календарь. Впереди у ЦСКА зимняя пауза, на которую футболисты и тренерский штаб хотят уйти в приподнятом настроении. Виктор Гончаренко также может дать отдых игрокам основы, но данное решение не найдёт понимания среди болельщиков и представителей СМИ.

ЦСКА недвусмысленно даёт понять, что клуб недоволен судейством в России. В Европе матчи обслуживают арбитры, которые не имеют отношения к Егорову. Если «армейцы» не смогут одолеть второй состав худшей команды Примеры, то разговоры о несправедливости в РПЛ будут выглядеть странно. К тому же, коэффициент на красно-синих выглядит соблазнительно.

Ставка на матч «Эспаньол» — ЦСКА

Букмекеры считают фаворитом «Эспаньол». «Попугаи» уже гарантировали себе первую строчку в группе, поэтому с высокой вероятностью выпустят второй состав. Команде Пабло Мачина нужно вылезать из подвала Примеры. С коэффициентом 3.76 мы сделаем ставку на победу ЦСКА. «Армейцы» захотят уйти на зимнюю паузу в приподнятом настроении.



Ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 3.76.

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