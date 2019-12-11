«Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз: Сульшер прибегнет к ротации

12 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «АЗ Алкмар». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.85. Победа «сырных фермеров» оценивается аналитиками коэффициентом 4.60.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар» (12.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» продолжил терзать грандов английской Премьер-лиги. Сульшер за четыре дня переиграл Моуринью с Гвардиолой и приблизился к топ-4. Теперь норвежскому специалисту необходимо переключить внимание на Лигу Европы, где «красные дьяволы» уже гарантировали себе выход в плей-офф.



На «Олд Траффорд» хозяева встретятся с клубом «АЗ Алкмар», который также обеспечил себе участие в следующей стадии турнира. Команда Арне Слота проигрывала 0:2 «Партизану» и осталась в меньшинстве, но сумела за счёт воли и характера свести поединок к ничьей. В противном случае «молочные фермеры» могли и вовсе вылететь из турнира.



Букмекеры считают фаворитом матча «Манчестер Юнайтед». Мы не будем спорить с мнением аналитиков и откажемся от пари на классический исход. С коэффициентом 2.16 можно сделать ставку на индивидуальный тотал «АЗ Алкмар» больше 1. В первом круге соперники сыграли со счётом 0:0, но сейчас ситуация располагает к открытому футболу.



Сульшер практически наверняка выпустит на поле резервистов. «Красным дьяволам» уже в воскресенье играть с ожившим «Эвертоном» в АПЛ, поэтому нет никакого смысла гонять основу в Лиге Европы. Формально у хозяев есть турнирная мотивация, но это лишь теория. «Манчестер Юнайтед» без разницы с какого места выходить в плей-офф.



Для английских клубов наступает самая интенсивная часть сезона, поэтому зрители на «Олд Траффорд» станут свидетелями сражения дублёров с футболистами «АЗ Алкмар». «Манчестер Юнайтед» пропустил в шести подряд матчах, а у «молочных фермеров» полный порядок с нападением. Как минимум один гол гости сообразят с высокой вероятностью.



За последние 20 матчей «АЗ Алкмар» не сумел отличиться только в одном поединке. Да, речь о тех самых 0:0 в Нидерландах с «Манчестер Юнайтед». Тогда «красные дьяволы» ещё не гарантировали себе участие в плей-офф, из-за чего Сульшер как в основе, так и на замену выпустил несколько исполнителей основной обоймы.

Соперникам нет нужды демонстрировать закрытый футбол. Для резервистов «Манчестер Юнайтед» подобные матчи необходимы ради получения игровой практики, а игрокам «АЗ Алкмар» полезно выйти на поле «Олд Траффорд» против великого клуба. В поединке на встречных курсах хозяева не сумеют сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар»

За 20 последних матчей у «АЗ Алкмар» лишь одна игра без забитых мячей: нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед» в Нидерландах. Сульшер выпустит на поле резервистов, что увеличит



шансы гостей. С коэффициентом 2.16 мы поставим на индивидуальный тотал «молочных фермеров» больше 1.



Ставка: индивидуальный тотал «АЗ Алкмар» больше 1 с коэффициентом 2.16.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.