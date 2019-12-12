«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз: Эмбиид и Симмонс усмирят крутого Уокера

13 декабря на паркете «Ти-Ди Гарден» в матче регулярного чемпионата НБА «Селтикс» примут «Филадельфию». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Бостону». Сделать ставку на Кембу Уокера и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.90. Успех «Сиксерс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.00.

Прогноз матча «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» (13.12.2019)

«Бостон» накануне провёл тяжёлый выездной поединок с «Индианой», где по полной нагрузил трёх своих лидеров и не сумел добиться необходимого результата. «Филадельфия», напротив, отдыхала после третьей домашней победы подряд. «Сиксерс» в родных стенах идут без поражений, но впереди выезд к грозному оппоненту.



В последние годы противостояние «Бостона» и «Филадельфии» стало одним из самых горячих в НБА. Молодёжь «Селтикс» выдаёт запредельный уровень самоотдачи именно в схватках с Эмбиидом и Симмонсом, после чего войны нередко продолжаются в социальных сетях.

С коэффициентом 2.00 мы рискнём проверить чистую победу «Филадельфии» с учётом овертайма. Сразу оговоримся, что ставка выглядит опасно. У «Селтикс» дома идеальный результат (10-0), а у «Сиксерс» на выезде ужасные для претендента на большой финал 5-7.



Дополнительный интерес связан с составами команд. Бретт Браун практически наверняка продолжит гнуть свою линию, но и Стивенс верит в избранную модель. У «Филадельфии» куда более мощная и высокая стартовая пятёрка, а у «Бостона» преимущество в подвижности.



За «Селтикс» говорит свой паркет, но в каком состоянии будут лидеры хозяев? Уокер, Тейтум и Браун с «Индианой» отбегали больше 34 минут каждый. Учитывая ожидаемую интенсивность баскетбола, сил может и не хватить.



24 октября в очном противостоянии «Филадельфия» одолела «Бостон» 107:93, взяв на 21 подбор больше. В распоряжении Стивенса попросту нет великанов достойного уровня. Тайс и Кантер даже на фоне Хорфорда смотрятся в невыгодном свете, а с Эмбиидом немца и турка лучше не сравнивать.



С высокой вероятностью мы увидим тягучий баскетбол с максимальной концентрацией в обороне. Матч будет напоминать плей-офф. «Сиксерс» значительно сильнее в краске и лучше защищаются, поэтому поверим в гостей. Хоть когда-то «Бостон» должен проиграть дома.

Ставка на матч «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

«Бостон» накануне провёл тяжёлый выездной поединок с «Индианой», где по полной нагрузил трёх своих лидеров и не сумел добиться необходимого результата. «Филадельфия», напротив, отдыхала после третьей домашней победы подряд. У гостей будет полнейшее преимущество в “краске” и под щитами, так что проверим П2 за 2.00.



Ставка: победа «Сиксерс» с учётом овертайма с коэффициентом 2.00.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.