Послегол в ставках: стратегия игроков-послегольщиков в букмекерских конторах

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Так называемые профессиональные игроки на ставках подтвердят: послегол среди самых верных способов приумножить депозит у букмекера. Впрочем, к игре это имеет посредственное отношение. Давайте разберемся, что такое послеголы в ставках у букмекеров.

Послегол – или cтавка на событие с известным результатом

Послегол – это ситуация в букмекерской конторе, когда остается техническая возможность сделать ставку на событие, результат которого уже известен. То есть ставка на завершившееся событие.



Совсем необязательно, чтобы это была ставка на гол определенного игрока. Количество ударов в створ ворот в футболе, разыгрываемое очко на подаче соперника в теннисе, процент выигранных единоборств в хоккее – все это может быть тем самым «послеголом». Достаточно одного условия – букмекер принимает ставку, когда результат события известен.



Послегольщиком называют того, кто на постоянной основе отслеживает подобные события и ставит на них. Послегольщики отбирают букмекерские конторы, которые склонны к техническим ошибкам такого типа, и постоянно сидят в лайве. Они ходят на стадионы не только с целью потребления безалкогольных напитков, но и в надежде поймать момент гола раньше трейдера и программного обеспечения букмекера.



Нельзя назвать послегол арбитражной ситуацией. В этом случае вы делаете всего одну ставку, на событие с уже известным вам исходом.

Ставка на послегол – реальный пример

Идет игра «Эспаньола» против «Валенсии». Счет 0-0. Ставочник скучает и ищет, на что бы поставить. И вдруг в трансляции матча команда забивают гол. По счастливой для нечистоплотного игрока случайности в браузере открыт сайт букмекерской конторы, которая продолжает принимать ставки на тотал больше 0.5 гола. Но ведь этот один гол уже забит! Трясущейся рукой игрок делает ставку в 1000 рублей и… ставка принимается.



Дальше события могут развиваться по-разному. В большинстве случаев букмекер заметит ошибку и вернет ставку игроку, применив санкции к его счету. Ведь это считается мошенничеством. Но иногда контора рассчитывает ставку на послегол как выигрыш, и тогда игрок в шоколаде.



Теперь он не ставочник-неудачник. Теперь он – послегольщик.

Почему возникает ситуация послегол в ставках

Причин для возникновения послегола несколько.



1. Ошибка в программном обеспечении букмекера. Программа, обсчитывающая тысячи событий в секунду, дает кратковременный сбой. Букмекер продолжает принимать ставки, потому что не успевает вовремя среагировать на свершившееся событие. Подобные ошибки были особенно характерны для послеголов у онлайн-букмекеров начала 2010-х.



В наше время букмекеры вкладывают огромные финансовые средства в софт и техническое сопровождение процесса приема интерактивных ставок. Поэтому возможность встретить «зависание» или серьезное запоздание в лайве матча теперь практически сведена к нулю.



2. Мошенничество скаутского сервиса. Букмекеры получают данные о ходе матча от поставщиков, а сотрудники этих служб передают информацию со стадионов. Такой сотрудник, известный также как скаут, может намеренно передать информацию о забитом голе с задержкой. Ее будет достаточно для того, чтобы подельники скаута проставились в конторе на забитый гол.



Иногда в сговоре участвует трейдер-мошенник из конторы, который зарабатывает деньги ставками на «послеголы» в ущерб работодателю.



3. Задержка трансляции третьесортного спортивного события. Картинка с матча третьей лиги Лаоса среди горнолыжниц приходит букмекеру с запозданием. Зато коварный послегольщик приобрел пакет кабельных каналов общественного лаосского телевидения или сам проживает в Лаосе. Он имеет возможность раньше букмекерской конторы узнать о состоявшемся событии и, конечно, пользуется возможностью.



4. Человеческий фактор. В букмекерских конторах участие в изменении коэффициентов в «лайве» до сих пор принимает трейдер, который может непреднамеренно притормаживать с реакцией на изменение событий в матче – от усталости либо от непрофессионализма.

Разовые ставки на послегол в букмекерской конторе

«Послегольщиком поневоле» стать невозможно. И все же, если вам не повезло случайно поставить на послегол и ваша ставка была аннулирована, обычно это не повлияет на отношение к вам БК. Поэтому не стоит переживать из-за «случайной» ставки на послегол или ставки, после которой команды мгновенно отмечаются результативным действием.



А вот серия ставок на послегол наверняка приведет к порезке максимумов, а то и блокировке вашего счета в букмекерской компании.

Отношение букмекеров к стратегиям послегольщиков

Абсолютно все букмекерские конторы реагируют на появление в рядах своих клиентов послегольщиков отрицательно. Потому что ставки на послеголы не имеют ничего общего с честной игрой.



Определить такого игрока среди множества остальных не составляет труда. Букмекер с легкостью вычисляет тех, кто сделал ставку на завершившееся событие, и умеет определять мультиаккаунтинг — когда послегольщик после ограничения счета регистрирует новый аккаунт.



Вот что говорит о ставках на послеголы представитель крупнейшей на территории России букмекерской конторы ФОНБЕТ: «Отношение к послегольщикам крайне негативное, и у них всегда будут проблемы с нашей БК. Ввиду того что в данных ставках полностью отсутствует элемент пари, ставки на опережение всегда будут аннулированы. Относимся мы к послегольщикам очень отрицательно. У нас есть пункт правил, в котором четко говорится, что ставки на свершившееся событие являются грубым нарушением и могут быть признаны недействительными».

Правильно ли делать ставки на послегол?

В 2019 году любая букмекерская контора умеет легко определять клиентов, ставящих на события с уже известным исходом. Аннулирование таких ставок вкупе с риском блокировки игрового аккаунта делают ставки на «послеголы» бесперспективным занятием. Поэтому не рекомендуем.

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